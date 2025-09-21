Portugalski ministar Paolo Rangel je uputio apel za prekid vatre, oslobađanje talaca i ponovno uspostavljanje humanitarne pomoći u Gazi

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Portugal je danas zvanično priznao Državu Palestinu, saopštio je portugalski ministar spoljnih poslova Paolo Rangel.

Rangel je uputio apel za prekid vatre, oslobađanje talaca i ponovno uspostavljanje humanitarne pomoći u Gazi.

Ranije danas, Velika Britanija, Kanada i Australija takođe su zvanično priznale palestinsku državu.

Palestinu trenutno priznaje 150 država od 193 države članice UN, što je oko 75 odsto, ali ona nema međunarodno dogovorene granice, glavni grad niti vojsku. Od novembra 2012. godine ona ima status države posmatrača, koja nije članica u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

(Lusa/MONDO)