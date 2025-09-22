Lučki radnici širom Italije blokirali su pristup lukama i pridružili se talasu protesta protiv izraelske ofanzive u Gazi, dok je u Milanu i Napulju došlo do sukoba demonstranata i policije, a sindikati širom zemlje organizovali štrajkove i obustave saobraćaja.

Izvor: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Lučki radnici u Italiji koji su danas stupili u štrajk zbog situacije u Gazi blokirali su prilazne puteve većini italijanskih luka, dok je u centru Milana došlo do nasilja tokom propalestinskog protesta. Razni sindikati organizovali su dan protesta protiv izraelske ofanzive u Gazi.

Radnici ističu da žele da spriječe da se Italija koristi kao tranzitna tačka za transport oružja i drugih zaliha namijenjenih Izraelu, koji je u ratu sa Hamasom u Gazi. Policija u punoj opremi za razbijanje demonstracija sukobila se s demonstrantima i upotrijebila suzavac u blizini glavne željezničke stanice u Milanu, izjavio je jedan očevidac za Rojters. Italijanski mediji prenijeli su i da su demonstranti pokušali da blokiraju saobraćaj na auto-putu kod Bolonje.

I u Napulju je došlo do sukoba policije i demonstranata koji su upali na glavni željeznički kolodvor. Neki od njih nakratko su se popeli na šine, što je izazvalo kašnjenja u saobraćaju.

U brojnim drugim italijanskim gradovima na ulice su izašle hiljade ljudi. Škole su danas bile zatvorene, a dio javnog prevoza povremeno nije saobraćao, na poziv sindikata.

"Palestinski narod nam daje lekcije o dostojanstvu"

U sjeverozapadnom italijanskom gradu Đenovi nekoliko stotina demonstranata jutros je u luci mahala palestinskim zastavama. Niže niz obalu, u toskanskom Livornu, okupljeni su blokirali ulaz u luku, dok su slični protesti održani i u Trstu.

"Palestinski narod i dalje nam daje lekciju o dostojanstvu i otporu“, rekao je Riki, demonstrant iz Đenove i član radničke grupe Autonomni kolektiv lučkih radnika. "Učimo od njih i pokušavamo da damo svoj doprinos", dodao je.

Salvini: Krajnje levi sindikalisti ne mogu nauditi milionima radnika

Regionalne željezničke linije za Rim danas kasne i bilježe otkazane polaske zbog štrajka, dok metro uglavnom funkcioniše po redu vožnje. U Milanu, finansijskom centru Italije, većina linija podzemne željeznice radi bez prekida.

Ministar saobraćaja Mateo Salvini umanjio je značaj protesta na železnički sistem, pohvalivši one koji su se odazvali poslu. "Današnji štrajk izazvao je otkazivanje samo određenog broja vozova. Politička mobilizacija krajnje ljevičarskih sindikalista ne može nauditi milionima radnika", rekao je.

Desničarska vlada premijerke Đorđe Meloni tradicionalno podržava Izrael unutar EU, pa je isključila mogućnost da će slijediti primer drugih zapadnih zemalja i priznati palestinsku državu.