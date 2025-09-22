Ukrajinske snage uništile su velike zalihe ruske municije i dronova u dva odvojena napada, ometajući planove Moskve za ofanzivu na istoku zemlje.

Izvor: EVGENY BIYATOV / SPUTNIK / PROFIMEDIA

Ukrajinske snage uništile su zalihe ruskog streljiva i bespilotnih letjelica u dva odvojena napada na okupiranim teritorijama tokom avgusta i septembra, saopštio je 22. septembra Generalni štab Oružanih snaga Ukrajine. Napadima se nastojalo omesti ofanzivne planove ruskih snaga koje pokušavaju da napreduju na istoku Ukrajine, prenosi Kyiv Independent.

Uništeno skladište sa hiljadama dronova

Ukrajinska operativna grupa "Dnjipro" izvela je 29. avgusta napad na centar za distribuciju dronova, uništivši "ogromne zalihe" bespilotnih letjelica.

Prema saopštenju, Rusija je sa te lokacije planirala da distribuira više od 19.000 dronova, uključujući modele Molnija, Bumerang, Vandal Novgorodski i Gorinič, zajedno sa pripadajućom opremom svojim snagama u okupiranom dijelu Donjecke oblasti.

Pogođeno i skladište municije

U odvojenoj akciji, ukrajinska vojska i Služba bezbijednosti Ukrajine (SBU) pogodile su skladište municije većinski okupiranoj Luhanskoj oblasti. Napad je izveden nakon što su ruski kamioni dopremili hiljade mina, granata, tenkovskih projektila i drugog streljiva snagama stacioniranim u blizini okupirane Bohdanivke.

The Armed Forces of Ukraine carried out airstrikes on the enemy positions along with an ammunition depot in Verkhniokamyanka, Luhansk region.



2/25pic.twitter.com/427qsqr73W — | (@tweet4Anna_NAFO)September 22, 2025

Ta municija, kako se navodi, bila je namijenjena za snabdijevanje 17. tenkovske pukovnije ruske 70. motorizovane streljačke divizije.

"Ruska vozila uništena su zajedno sa streljivom", saopštio je Generalni štab, ne precizirajući koja su oružja korišćena u napadima. Ukrajinske snage tokom rata redovno napadaju ruske vojne ciljeve i strateške objekte dalekometnim oružjem kako bi poremetile ofanzivne operacije Moskve.