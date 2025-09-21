Izraelski ministar Ben Gvir odgovorio je na današnju odluku Velike Britanije, Kanade i Australije da priznaju palestinsku državu

Izraelski ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben Gvir najavio je da će na sljedećoj sjednici kabineta pokrenuti pitanje aneksije Zapadne obale kao odgovor na današnju odluku Velike Britanije, Kanade i Australije da priznaju palestinsku državu.

Ben Gvir je dodao da priznavanje palestinske države predstavlja nagradu za teroriste Hamasa i kao takvo zahtijeva trenutne kontramere.

Ben Gvirove reči podržao je predstavnik njegove partije Otzma Jehudit, Jicak Vaserlauf.

"Zemlja Izrael pripada isključivo narodu Izraela - ne postoje palestinski narod i palestinska država", naveo je Vaserlauf.

Članovi Netanjahuove vlade koji zagovaraju oštar kurs, pozvali su na aneksiju sporne teritorije kao odgovor na priznavanje Države Palestine od strane zapadnih sila.

Ministar finansija Bezalel Smotrič iznio je predlog da Izrael anektira 82 odsto Zapadne obale u pokušaju da spriječi formiranje palestinske države.

Ubrzo nakon toga, prilikom potpisivanja sporazuma o nastavku gradnje spornog naselja na Zapadnoj obali, Netanjahu je izjavio da "neće biti palestinske države; ovo mjesto pripada nama".

(The Times of Israel/MONDO)