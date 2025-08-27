Njemačka avijacija presrela je ruski izviđački avion Il-20 iznad Baltičkog mora, u još jednom u nizu opasnih susreta u vazdušnom prostoru. Ruski avion letio je bez transpondera i plana leta, što NATO već godinama smatra velikim bezbjednosnim rizikom.

Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Njemački borbeni avioni su juče poletjeli da presretnu ruski izviđački avion Il-20 iznad Baltičkog mora, javio je Dojče vele (DW). Dva Jurofajtera poletjela su iz vazduhoplovne baze Rostok-Lage u Njemačkoj nakon što je primijećen ruski avion sa isključenim transponderima i bez dostavljenog plana leta.

Nisu objavljeni detalji o tačnoj lokaciji susreta niti koliko je dugo trajao. Ovo je deseti takav incident u koji su umiješani njemački avioni od početka 2025. godine. U prethodnim incidentima, ruski avioni su poletjeli iz Kalinjingrada, krećući se ka zapadu, u međunarodni vazdušni prostor blizu Poljske, Njemačke, Švedske i Danske.

Ruski avioni često lete bez korišćenja transpondera, ne podnose planove leta i ne uspostavljaju kontakt sa regionalnom kontrolom vazdušnog saobraćaja, što je obrazac koji zvaničnici NATO-a dugo opisuju kao ponašanje visokog rizika. Evropski saveznici su više puta upozoravali da bi kontinuirane ruske vazdušne provokacije mogle dovesti do opasne eskalacije ako se ne suprotstave.