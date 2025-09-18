Velika Britanija će ovog vikenda formalno priznati palestinsku državu.

Premijer Keir Starmer upozorio je u julu da će preduzeti mjere ako Izrael ne preduzme korake za ublažavanje patnje u Gazi i ne postigne primirje u gotovo dvogodišnjem ratu sa Hamasom.

Izrael navodi da bi priznanje palestinske države, što su i Francuska, Kanada i Australija takođe najavile da će učiniti ovog mjeseca, predstavljalo nagrađivanje Hamasa.

List Times piše,da će Britanija objaviti zvaničnu izjavu nakon što američki predsjednik Donald Tramp završi svoju posjetu zemlji u četvrtak. Britansko ministarstvo spoljnih poslova nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar.

U julu je Tramp, koji se trenutno nalazi u svojoj drugoj državnoj posjeti Britaniji, rekao da mu ne smeta ako Britanija napravi takav potez, ali su Sjedinjene Američke Države od tada jasno stavile do znanja da se protive bilo kakvoj takvoj akciji svojih evropskih saveznika.

Starmer, koji je pod pritiskom dela svoje Laburističke partije da zauzme oštriji stav prema Izraelu, rekao je da će Britanija priznati palestinsku državnost na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija sledeće nedelje, ako Izrael ne preduzme značajne korake kako bi ublažio situaciju u Gazi.

Britanija već dugo podržava politiku "rešenja s dvije države" kao način za okončanje sukoba u regionu, ali je ranije navodila da se to može dogoditi tek kada za to dođe pravi trenutak.

