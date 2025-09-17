Trampov dolazak uslijedio je usred brojnih kritika u Velikoj Britaniji na račun Trampove politike i retorike.

Izvor: CNP/AdMedia / Sipa Press / Profimedia

Predsjednik SAD-a i prva dama, Melanija Tramp, stigli su na aerodrom London Stensted, avionom Air Force One, uoči niza događaja koji će se odvijati naredna dva dana, uključujući prijem kod kralja Čarlsa, vojne parade i mogući prelet aviona Red Arrows zajedno s britanskim i američkim F-35 borbenim avionima.

Njegov dolazak uslijedio je usred brojnih kritika u Velikoj Britaniji na račun Trampove politike i retorike. Grupa Stop Trump Coalition organizovala je protest u Vindzoru danas, a planira još jednu demonstraciju u centru Londona sjutra. Sadik Kan je optužio predsjednika SAD-a da je "možda učinio najviše“ u poslednjim godinama da "raspiri plamen podela i ekstremne desnice širom svijeta“.

Gradonačelnik Londona rekao je da je Trampovo korišćenje vojske u američkim gradovima i ciljanje manjina "preuzeto direktno iz priručnika autokrata“. Kan je dodao da, iako razumije pragmatične razloge za održavanje dobrih odnosa sa SAD-om, Britanija ne bi smjela da se plaši da kritikuje lidera koji je, zajedno sa svojim saveznicima, "možda učinio najviše da raspiri plamen podela i ekstremne desnice širom svijeta u poslednjim godinama“. Kan se takođe javno sukobio s Trampom tokom njegove prve državne posjete 2019. godine.

"Tramp napolje"

Kan je istakao da takozvani "specijalan odnos“ između Velike Britanije i SAD-a podrazumijeva da budemo "otvoreni i iskreni jedni prema drugima“, dodajući:

"Ponekad to znači biti kritički prijatelj i govoriti istinu moćnicima.“

Donald i Melanija Tramp dočekani su na dnu stepenica aviona Air Force One od strane glavne protokolarke SAD-a Monike Krouli, a zatim ih je, u ime kralja, pozdravio Henri Hud, lord u pripravnosti. Iveta Kuper, ministarka spoljnih poslova, bila je među onima koji su se okupili kod aviona kako bi pozdravili predsjednika.

Nakon toga, Tramp i njegova supruga otišli su do helikoptera Marine One, koji je poletio u 21:25. Očekuje se da će Trampovi otputovati u Vinfild Haus, zvaničnu londonsku rezidenciju američkog ambasadora, koja se nalazi u Regents Parku.

U utorak se oko 70 demonstranata okupilo ispred zamka Vindzor, protestujući protiv Trampove istorijske druge državne posjete Ujedinjenom Kraljevstvu, čime je započet niz planiranih demonstracija tokom njegovog boravka. Protest grupe Stop Trump Coalition održan je mirno u glavnoj ulici u Vindzoru, nakon čega su demonstranti marširali kratku razdaljinu do kapije kralja Henrija VIII na ulazu u zamak. Ljudi su nosili transparente i parole kojima osuđuju predsednika, uzvikujući: "Tramp napolje“ i "recite to glasno i jasno – Donald Tramp nije dobrodošao ovdje“.

Jedna od učesnica, Lisa Bevan, rekla je:

"Nakon onog rasističkog marša u subotu, moramo izaći, moramo se čuti, moramo pokazati da ne podržavamo ono što se dešava u svijetu trenutno.“

Politika fašizma i autoritarizma

Džef Holand, koji je došao iz Sautemptona da pruži podršku, rekao je:

"Vlada bi trebalo da prekine odnose s njim. Trebalo bi da ga natjeraju da puzi preko polomljenog stakla i moli za telefonski poziv s nama, a ne da mu razvijaju crveni tepih. To je odvratno. Da li iko zaista vjeruje da ovaj odvratni čovjek zaslužuje ovakav tretman bez presedana?“

Džejk Atkinson, portparol grupe Stop Trump Coalition, izjavio je:

"Politika Donalda Trampa je politika fašizma i autoritarizma. Ne samo da izražavamo protivljenje Trampu i njegovoj politici, već želimo da pošaljemo poruku našoj vladi – da ovo nije ono što britanski narod želi niti kako se britanski narod osjeća.“

"Želimo da izrazimo solidarnost sa ljudima u SAD-u, Palestini, Ukrajini i svuda u svetu, koji trpe posledice Trampove politike koja šteti demokratiji i planeti.“

Kralj Čarls i Kamila će dočekati Donalda i Melaniju Tramp svečanim prijemom u zamku Vindzor. Tokom rukovanja, biće ispaljeni topovski plotuni istovremeno iz strane britanske vojske u Vindzoru i iz Tauer of London. Prema Ministarstvu odbrane (MoD), najveća počasna straža ikada na jednoj državnoj posjeti biće predstavljena Trampu na pregled. Biće uključeno oko 1.300 pripadnika britanske vojske i 120 konja, uključujući 160 ljudi iz Kraljevske mornarice i marinaca, 1.000 iz kopnene vojske i 140 iz Kraljevskog vazduhoplovstva (RAF).

Tramp, čiji je poznat ukus za raskoš i ceremoniju, pridružiće se kralju Čarlsu u procesiji kočijama prema zamku, uz pratnju konjičke garde. Britanski i američki muzičari izvešće specijalnu ceremoniju Beating Retreat, prvi put ikada na jednoj državnoj posjeti. Svečana državna večera obuhvataće i nastupe gudačkog orkestra vojvotkinje od Edinburga, državnih trubača iz konjičke garde i svirača gajdi iz škotske garde. Tramp će se u četvrtak zaputiti u Čekers, seosku rezidenciju premijera Keira Starmera u Bakingemširu, gdje će ga na ulazu dočekati avijatičari RAF Halton.

"Djeca se ubijaju, zbog čega?"

U Vindzoru su se pojavili i neki Trampovi pristalice. En Dejlij, (65), došla je iz Kardifa, noseći kartonsku figuru Trampa i kačket sa natpisom "Make America Great Again“. Rekla je da se nada da bi Trampova posjeta mogla doprinijeti svjetskom miru.

"Trebamo ga unutra, pod istim šatorom. Trebamo ga kao saveznika. Treba nam Amerika. Nadam se da će, dok budu pili popodnevni čaj sa kraljem, moći da se dogovore da prestanu da bombarduju Palestinu i Ukrajinu. Djeca se ubijaju – zbog čega?", rekla je.

Jedan lokalni stanovnik, Dejvid Citrin, (73), rekao je da neće protestovati, ali da vjeruje da demonstracije odražavaju stav većine građana Ujedinjenog Kraljevstva.

"Ne bih rekao da mi je on najomiljenija osoba na svijetu. Ova državna posjeta je očigledno način da se Tramp umiri, ali ja bih vjerovatno više volio da nije ni dolazio", istakao je.

(MONDO)