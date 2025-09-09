Aleksej Sinicin, direktor ruskog proizvođača kalijumovih soli K-Potash Service, pronađen je mrtav ispod mosta kod Kalinjingrada.

Aleksej Sinicin, generalni direktor komapnije proizvođača kalijumovih soli K-Potash Service, pronađen je mrtav u blizini Kalinjingrada, postavši 19. ruski funkcioner koji je preminuo pod misterioznim okolnostima od početka rata u Ukrajini, prenio je "Moskow Times".

Sinicinovo tijelo pronađeno je obezglavljeno ispod mosta, a na njega je bila pričvršćena vučna sajla, javila je državna novinska agencija RIA Novosti, pozivajući se na izvor iz organa reda.

Od 2022. najmanje 19 visokih rukovodilaca i biznismena, uglavnom povezanih sa ruskim naftnim i gasnim gigantima, umrlo je pod sumnjivim okolnostima u Rusiji i inostranstvu.

Prošlog mjeseca preminuli su i Dmitrij Osipov, predsjednik upravnog odbora kompanije Uralkali, jednog od najvećih proizvođača kalijumovih soli u Rusiji, kao i Mihail Kenin, osnivač i većinski vlasnik vodeće građevinske kompanije Samolet. Uzroci njihove smrti nisu objavljeni.

Od početka ruske invazije na Ukrajinu, niz smrti pod nejasnim ili neobičnim okolnostima zabilježen je ne samo u poslovnim krugovima, već i među predstavnicima organa bezbjednosti i državnih struktura.

Vladimir Feščenko, oficir kontraobavještajne službe FSB-a, pronađen je mrtav u zgradi Ministarstva odbrane u Moskvi u januaru. Njegova smrt ukazuje na rastuće unutrašnje tenzije u ruskim bezbjednosnim i vojnim strukturama usred rata u Ukrajini.