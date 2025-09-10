Poljska vojska oborila je ruske dronove, potvrdio je premijer zemlje članice NATO alijanse.

Izvor: X/@allenanalysis/@ollleks/Printscreen

Poljska vojska saopštila je da je oborila ruske dronove koji su ušli u vazdušni prostor te zemlje, a "CNN" ovaj događaj naziva velikom provokacijom za Evropu.

Poljska vojska oborila je više dronova koji su, u okviru ruskog napada na Ukrajinu, ušli u njen vazdušni prostor.

"U pitanju je čin agresije, koji je predstavljao ozbiljnu opasnost za bezbjednost naših građana", saopšteno je na mreži "X".

Premijer Poljske, Donald Tusk, saopštio je da je vojni odgovor u toku povodom "višestrukog narušavanja poljskog vazdušnog prostora", i potvrdio je da je vojska reagovala na primijećene objekte.

Poljska je član NATO alijanse, transatlantskog odbrambenog pakta koji primenjuje princip da je napad na jednog člana - napad na sve. Građanima oblasti u kojima su dronovi primijećeni savjetovano je da ne napuštaju svoje domove.

Poljska vlada je u konstantnom kontaktu sa NATO komandom, kratko je potvrdio poljski ministar odbrane Vladislav Kosinijak-Kamiš.

(MONDO/CNN)