Njemačka policija je teško ranila državljanina Hrvatske.

Izvor: Felix Hörhager / AFP / Profimedia

U petak 5. septembra je njemačka policija pucala na Hrvata (25) kog je teško ranila, piše "Bild". Njemačka policija je postupala prema njemu jer je prethodno napao policajce sa dva noža.

Uprkos višestruko izdatim upozorenjima, on se nije zaustavio i policajac mu je pucao u grudi. Hrvat je teško ranjen, ali nije životno ugrožen.

Odmah je prebačen u bolnicu. Incident se dogodio u Sasenbergu oko 14:30 časova, a policiju je pozvao muškarac (39) sukoba sa tim Hrvatom.

Mladić je izvadio nož i prvo je prijetio komšiji, a onda i policiji. Ranio je ubrzo i muškarca i policajce.