Svi su mislili da će se Modi ponovo naći uz Sija i Putina, ali stvarnost je mnogo složenija nego što se na prvi pogled čini.

Uprkos tome što je prije samo dva dana dijelio pozornicu sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, indijski premijer Narendra Modi nije se pojavio na velikom vojnom spektaklu u Pekingu. Njihovi srdačni susreti postali su viralni na društvenim mrežama, a mnogi to vide kao početak novog svjetskog poretka nezavisnog od Vašingtona, piše BBC.

Narendra Modi i Vladimir Putin

Zbog toga se činilo prirodnim očekivati da će se Modi ponovo naći uz Sija i Putina, ali stvarnost je mnogo složenija nego što se na prvi pogled čini. Odnosi između dva azijska giganta opterećeni su nizom fundamentalnih problema koji tek treba da se riješe.

Trampove carine od 50% na indijsku robu, koje uključuju kaznu od 25% jer Delhi nije prestao da kupuje naftu od Rusije, ubrzale su mirovne pregovore između Pekinga i Delhija. Međutim, obje zemlje i dalje održavaju visoke carine jedna protiv druge u mnogim sektorima. Dodatni razlog za oprez Indije je njen ogroman trgovinski deficit sa Kinom, koji iznosi čak 99 milijardi dolara.

Narendra Modi i Si Đinping

Nezarasle rane i javno mnjenje

Ono što je još važnije jeste raspoloženje javnosti u Indiji, koje se drastično pogoršalo od sukoba njihovih snaga u dolini Galvan 2020. godine. Zbog toga se smatra da je još uvijek prerano da Indija i Kina otvoreno cijene međusobnu vojnu moć. Indija se takođe nosi sa svježim ranama. Delhi je izrazio zabrinutost jer je oružje koje je Pakistan koristio u sukobima ovog ljeta uglavnom stiglo iz Pekinga.

Si Đinping, Narendra Modi i Vladimir Putin

Politički autogol

Nakon iznenađujućeg odbijanja "pouzdanog prijatelja" Trampa, mnogi Indijci, ohrabreni komentarima u domaćim medijima, počinju da se okreću ideji bližih veza sa Pekingom. Uprkos tome, Modijev dolazak na vojnu paradu u Pekingu bi u ovom trenutku bio politički autogol, zaključuje.