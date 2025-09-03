Kina je razvila moćnu raketu i ponosno je prikazala na velikoj vojnoj paradi u Pekingu.

Izvor: X/DD_Geopolitics/printscreen

Na vojnoj paradi u Pekingu uočena je nova, do sada neviđena varijanta kineske interkontinentalne balističke rakete (ICBM) Dongfeng, DF-5C, prenosi BBC.

Vojni analitičar Aleksandar Nil tvrdi da ovaj ICBM ima veći domet i da može da nosi više bojevih glava, do 12 na jednoj raketi.

Riječ je o dvostepenom nuklearnom projektilu koji koristi tečno gorivo, što znači da njegovu putanju pokreću dva uzastopna raketna stepena, svaki sa svojim motorom.

DF-5C je baziran na silosima, što znači da se lansira iz objekta iskopanog duboko u zemlju, a namijenjen je kao strateško sredstvo odvraćanja, kaže Nil.

Kako navodi BBC, predstavljeno je i još jedno oružje o kojem je bilo mnogo spekulacija proteklih dana - lasersko oružje LY-1, postavljeno na vrh oklopnog kamiona sa osam točkova.

Za ovo lasersko oružje se kaže da je veoma moćno i da bi moglo potpuno da onesposobi i sprži bilo kakvu elektroniku, pa čak i da zaslijepi pilota, navodi vojni analitičar Aleksandar Nil.