Donald Tramp nije prisustvovao vojnoj paradi u Kini, ali je pratio šta se dešava i odmah se oglasio.

Dok je svijet pratio spektakl vojne parade u Pekingu, Donald Tramp je sa distance skrenuo pažnju na sebe - porukom punom kritika i ironije.

"Veliko je pitanje da li će predsjednik Si uopšte spomenuti ogromnu pomoć i 'krv' koju su Sjedinjene Američke Države dale Kini kako bi joj pomogle da obezbijedi svoju SLOBODU od jednog veoma neprijateljski nastrojenog stranog okupatora" napisao je Tramp.

"Mnogi Amerikanci poginuli su u kineskoj borbi za Pobjedu i Slavu. Nadam se da će njihova Hrabrost i Žrtva biti pravedno Počasno obilježeni i Zapamćeni!"

Tramp se pritom obrušio i na Putina i Kima, optužujući ih da spletkare protiv njegove zemlje.

JUST IN: Chinese President Xi Jinping, Russian President Putin and Kim Jong Un together at China's V-Day parade.

"Molim vas, prenesite moje najtoplije pozdrave Vladimiru Putinu i Kim Džong Unu dok kuju zavjeru protiv Sjedinjenih Američkih Država.

Neka predsjednik Si i divan kineski narod imaju sjajan i trajan dan slavlja", napisao je Tramp.