Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na sastanku u Vašingtonu odbacio sve ključne predloge američkog predsjednika Donalda Trampa.

Izvor: Profimedia

Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov tvrdi da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na sastanku u Vašingtonu odbacio sve predloge Donalda Trampa, koje SAD smatraju neophodnim za rješavanje sukoba u Ukrajini.

"Svima je bilo krajnje jasno da postoji nekoliko principa koje, kako smatra Vašington, treba prihvatiti, oko članstva u NATO, razmatranje teritorijalnih pitanja, a Zelenski je rekao ‘ne’ na sve to", izjavio je Lavrov za NBC.

Rusija je, prema njegovim riječima, pristala da pokaže fleksibilnost po nekim pitanjima koja je pokrenuo predsjednik SAD.

"Predsjednik Tramp je posle samita na Aljasci predložio nekoliko tačaka, u pogledu kojih dijelimo mišljenje, i po nekima od njih smo se složili... da pokažemo izvjesnu fleksibilnost", naglasio je on.

Pogledajte galeriju fotografija sa sastanka američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci:

Govoreći o mogućnosti sastanka Vladimira Putina sa Zelenskim, Lavrov je saopštio da on nije planiran. Međutim, kako je naveo, Putin je spreman da se sastane sa Zelenskim ako bude pripremljen dnevni red za takav samit.

Podsjetimo, predsjednik Rusije Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Tramp sastali su se 15. avgusta na Aljasci. Sastanak je održan u vojnoj bazi Elmenforf - Ričardson u Enkoridžu. Po završetku pregovora oni su istakli "zajedničku usmjerenost na rezultat" i izrazili spremnost da rade na okončanju sukoba u Ukrajini.