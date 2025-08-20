Dvije godine nakon tragične nesreće podmornice Titan, u kojoj je poginuo Stokton Raš i još četvoro putnika, misteriozni milijarder najavljuje novu ekspediciju ka olupini Titanika.

Izvor: YouTube/OceanGate Expeditions/Screenshot

Prije dvije godine Stokton Raš je poginuo dok je upravljao svojom eksperimentalnom podmornicom Titan prema mjestu na kojem leži olupina Titanika, a sa njim su poginule još četiri žrtve. Sada se poznati milijarder sprema za isti takav poduhvat u vrijednosti od 10 miliona dolara, ali detalji se drže u strogoj tajnosti.

Spuštanje će koštati deset miliona dolara

"Čuo sam da neko ide na Titanik za par nedelja. Ne mogu previše da kažem, ali ono što mogu da kažem je da je u pitanju milijarder. Koštaće ga deset miliona dolara da siđe. Definitivno biste prepoznali njegovo ime. On sam će željeti da objavi da je prva osoba koja je otišla do Titanika nakon tragedije", rekao je dobro obaviješteni izvor za "The Post", dodajući da ne želi da pokvari iznenađenje.

"Pored toga što je olupina od istorijskog značaja, činjenica da se nalazi na takvoj dubini čini je posebno fascinantnom za posjetu", rekao je Patrik Lejhi, izvršni direktor kompanije Triton Submarines, koja trenutno razvija novu komercijalno dostupnu podmornicu sposobnu za takvo putovanje.

Ko će sledeći posjetiti Titanik?

Prije više od godinu dana, BBC je pisao da američki milijarder koji je stekao bogatstvo luksuznim nekretninama i istraživač morskih dubina planiraju putovanje podmornicom do olupine Titanika.

Preduzetnik i avanturista iz Ohaja Lari Konor i Patrik Lejhi, suosnivač kompanije Triton Submarines, najavili su da žele da zarone na dubinu od oko 3.800 metara u sjevernom Atlantiku kako bi istražili legendarnu olupinu broda.

Dvojac planira da koristi podmornicu pod nazivom Triton 4000/2 Abyssal Explorer. Broj 4000 označava dubinu u metrima do koje plovilo može bezbjedno da se spusti. Poručili su da će se spustiti do Titanika tek kada podmornica dobije punu sertifikaciju od relevantne pomorske organizacije, a vremenski okvir ekspedicije nije određen.

Izvor: Screenshot/triton Submarines