Analitičari smatraju da Vladimir Putin neće održati sastanak sa Volodimirom Zelenskim, a otkrili su i razlog.

Izvor: Kremlin Pool / Alamy / Profimedia/ Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / Zuma Press / Profimedia

Dogovor u Bijeloj kući o sledećem koraku, mogućem sastanku Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, djelovao je gotovo izvestan. Međutim, ubrzo je stigao ruski odgovor.

Kremlj je poručio da je "razmatrana ideja da se podigne nivo predstavnika Rusije i Ukrajine", bez jasne naznake da bi to značilo direktan susret dvojice predsjednika. Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je kasnije ublažio ton, rekavši da Moskva "ne odbija nijedan oblik razgovora, bilo bilateralni ili trilateralni", ali je naglasio da bi svaki susret lidera morao da se pažljivo pripremi.

Drugim riječima - Moskva još uvijek nije spremna da pristane na samit Putina i Zelenskog. To, zapravo, i nije iznenađenje.

Rat je pokrenut onog trenutka kada je Putin priznao samoproglašene narodne republike u Donjecku i Lugansku, tvrdeći da je Ukrajina "neotuđivi dio ruske istorije, kulture i duhovnog prostora" i da je njeno odvajanje istorijska greška.

Ako bi do sastanka ipak došlo, smatra Orisia Lutsevič iz britanskog Četam hausa, Putin bi morao da prihvati "da sjedi za stolom sa predsjednikom kojeg smatra šalom iz zemlje koja, po njegovom viđenju, ne postoji". To bi, kaže ona, predstavljalo ogroman zaokret u retorici Kremlja i teško bi mogao da objasni sopstvenom narodu.

"Putin je toliko puta ponavljao preko državne televizije da je Zelenski nacista, da je Ukrajina marioneta Zapada i da je Zelenski nelegitiman - pa kako onda odjednom da razgovara s njim?", navela je ona. Kremlj u javnim nastupima rijetko spominje Zelenskog po imenu, već ga naziva "kijevskim režimom".

Tatjana Stanovaja iz Karnegi centra smatra da Putin sastanak sa Zelenskim ne vidi kao presudan, jer za Rusiju rat nije samo sukob s Ukrajinom već i obračun sa Zapadom. Ipak, on bi na razgovore pristao ukoliko bi bio siguran da će donijeti rezultate.

"Ključni ruski zahtevi moraju biti na stolu, a Zelenski spreman da razgovara o njima", rekla je ona.

Ti zahtjevi uključuju predaju teritorija koje Kijev i dalje kontroliše - što je Zelenski do sada odbijao.

Prema njenim riječima, Putin vjeruje da je Donald Tramp ključan da promijeni stav Ukrajine, jer se od Vašingtona očekuje da izvrši pritisak na Kijev kako bi bio otvoreniji za ruske uslove.

Tramp je u ponedeljak na mreži "Truth Social" napisao da je "počeo pripreme za sastanak Putina i Zelenskog", ali je već narednog jutra ublažio ton, ističući da je sve na njima dvojici:

"Mi smo 7.000 milja daleko, oni moraju da odluče."

Putin zasad nema razlog da popusti - bez ijednog ustupka dobio je najavu velikog samita na Aljasci, odbačen je raniji zahtjev Vašingtona o prekidu vatre prije mirovnih pregovora, a sankcioni pritisci su oslabili. Uprkos kratkom zatišju, Rusija je početkom nedelje ponovo pojačala vazdušne napade na ukrajinske gradove, ispalivši više od 270 dronova i 10 raketa.

Ako pritisak Trampa na Zelenskog ne donese rezultate, Moskva uvijek ima na raspolaganju vojnu silu. Jedino što ostaje otvoreno pitanje jeste - koga će Tramp okriviti ako i ovaj pokušaj mira propadne.

(CNN/MONDO)