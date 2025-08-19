Opasni Albanac (28) pobjegao je iz Opšte bolnice Kastorija u Grčkoj, gdje je bio na liječenju pod policijskom pratnjom nakon operacije.

Izvor: Greek police

Opasni Albanac (28) pobjegao je juče iz Opšte bolnice Kastorija u Grčkoj, gdje je zadržan na liječenju uz policijsku pratnju nakon operacije. U toku je sveopšta potraga za njim, pa vlasti pozivaju javnost da otvori četvoro očiju.

Prema izvještajima grčkih medija, zatvorenik je iskoristio nemar dvojice policajaca koji su ga obezbjeđivali. Navodno je Albanac uspio da pobjegne kada su mu dozvolili da izađe na cigaretu.

Albanac je nedavno bio uhapšen zbog kršenja zakona o strancima, posjedovanja droge i neposlušnosti, dok je protiv njega bilo u toku nekoliko vrlo ozbiljnih sudskih postupaka ,12 godina zatvora i novčana kazna od 50.000 eura za kršenje zakona o drogama, a postoji i nalog Apelacionog suda Soluna za njegovo hapšenje.

Policija je intenzivno traga za njim na sjeveru zemlje, s kontinuiranim provjerama na raskrsnicama, putevima i vozilima koja se kreću ka Florini, Kozaniju i granici sa Albanijom. Istovremeno, ispituju se okolnosti pod kojima je zatvorenik uspio da pobjegne, dok je slučaj izazvao pitanja o načinu na koji je bio pritvoren.

Treba napomenuti da je bjegunac nedavno povrijeđen u pokušaju da pobjegne preko neregulisanog graničnog prelaza ka Albaniji uz pomoć 29-godišnjeg sunarodnika, pri čemu je slomio nogu i prebačen u bolnicu u Kastoriji na operaciju, odakle je potom uspio da pobjegne.