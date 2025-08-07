Na plaži na popularnom grčkom ostrvu Rodos dogodila se tuča dvojice muškaraca, navodno zbog ležaljki.

Izvor: Facebook/Grckainfo.com

Na jednoj od popularnih plaža na ostrvu Rodos u Grčkoj dogodila se tuča dvojice muškaraca, navodno zbog ležaljki. Ovaj događaj je privukao veliku pažnju prisutnih posjetioca plaže.

Snimak sukoba osvanuo je na "Fejsbuk" stranici "Grčka info". Ubrzo je postao viralan.

Na snimku se vidi kako jedan muškarac baca nešto sa ležaljke i tada mu prilazi drugi muškarac. Razmjenjuju riječi, vjerovatno uvrede i psovke, i ubrzo postavljaju ruke u gard i kreće tuča.