Počeo je sastanak Donalda Trampa sa Volodimirom Zelenskim i evropskim liderima.

Izvor: Printscreen/Twitter/@disclosetv

Nakon završenog sastanka američkog predsjednika Donalda Trampa sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, američki predsjednik otkrio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin prihvatio bezbjednosne garancije za Ukrajinu. To je saopštio u banket sali koja se nalazi u Bijeloj kući kada su se sastanku pridružili evropski lideri - Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, predsjednik Francuske Emanuel Makron, premijerka Italije Đorđa Meloni, njemački kancelar Fridrih Merc, premijer Velike Britanije Kir Starmer, predsjednik Finske Aleksander Stub i Generalni sekretar NATO saveza Mark Rute.

Svako od evropskih lidera je kratko govorio nakon čega je završen uvodni dio sastanka koji je bio javan i otvoren za medije. Potom su se Tramp, Zelenski i evropski lideri prebacili u Ovalnu kancelariju gdje je počeo sastanak iza zatvorenih vrata.

"Imali smo jako dobar, specifičan i konstruktivan razgovor", rekao je Zelenski u prolazu novinarima.

Na njegove riječi nadovezao se Tramp. Složio se sa Zelenskim.

Pogledajte fotografije sastanka Trampa i Zelenskog