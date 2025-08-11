Ukrajina je jutros pokrenula masovni napad na gradove širom Rusije.
Dronovi su pogodili grad Arzamas u Nižnjenovgorodskoj oblasti Rusije rano jutros i tamošnju vojnu fabriku. Svjedoci su prijavili eksplozije i požare u oblasti.
Tri osobe su poginule u napadima dronova u oblastima Tule i Nižnjeg Novgoroda, a na meti je bila i Moskva.
Ruski Telegram kanal Maš je izvijestio da je napad počeo oko 3:55 ujutru, a svjedoci su čuli tri snažne eksplozije. Očevici su izbrojali najmanje pet dronova koji su letjeli na veoma maloj visini.
The Arzamas Instrument-building Plant was hit by Ukranian drones.— Rocket Man (@Grimm_Intel)August 11, 2025
55.3919423, 43.8363132
The facility produces essential parts for Russian missiles and aircraft.
POV 55.3902616, 43.8345882
Prema pisanju Telegram kanala „Shot“, u gradu je bilo između četiri i sedam eksplozija. Ubrzo nakon toga, na raznim Telegram kanalima pojavili su se video snimci na kojima se navodno vidi dron kako leti iznad Arzamaske fabrike (APZ).
Rano ujutro, fotografije i video snimci su ukazivali na požar u objektu, prenosi Blic.
APZ proizvodi instrumente za vazduhoplovnu i svemirsku industriju Rusije.
#WATCH| Eyewitness footage from August 10 captured a massive fire and thick smoke billowing from an industrial facility in Russia’s Saratov region, following what local governor Roman Busargin claimed was a Ukrainian drone strike.— Hindustan Times (@htTweets)August 10, 2025
Rusko Ministarstvo odbrane je prvobitno tvrdilo da je između ponoći i 7:27 ujutru, protivvazdušna odbrana presrela 32 ukrajinska drona:
Sedam iznad Belgorodske oblasti
Po pet iznad Brjanske i Kaluške oblasti
Četiri iznad Krima
Po dva iznad Orelske, Kurske, Voronješke, Rjazanjske i Moskovske oblasti
Jedan iznad Tulske oblasti
U ažuriranom izvještaju od 8:12, ministarstvo je navelo da je uništeno još 7 dronova:
Četiri iznad Krima
Dva iznad oblasti Nižnji Novgorod
Jedan iznad Belgorodske oblasti
