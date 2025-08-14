U posredovanju tokom vraćanja ruskih vojnika iz zarobljeništva, humanitarnu ulogu odigrale su Ujedinjeni Arapski Emirati.

Izvor: Ministarstvo odbrane Ukrajine

Sa teritorije pod kontrolom Ukrajine danas je vraćeno 84 ruska vojnika, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije, napomenuvši da Rusija "ne napušta svoje".

"U zamjenu je predato 84 zarobljenih pripadnika Oružanih snaga Ukrajine", istakli su u resoru.

Trenutno se ruski vojnici nalaze na teritoriji Republike Bjelorusije, gdje im se pruža neophodna psihološka i medicinska pomoć.

"Svi ruski vojnici će biti prebačeni u Rusku Federaciju radi liječenja i rehabilitacije u medicinskim ustanovama Ministarstva odbrane Rusije", dodali su.

U posredovanju tokom vraćanja ruskih vojnika iz zarobljeništva, humanitarnu ulogu odigrale su Ujedinjeni Arapski Emirati.

Šef ruske pregovaračke delegacije Vladimir Medinski je reagovao na ovu razmjenu na svom Telegramu.

"Naši momci su kod kuće. A od 1000 zarobljenih vojnika Oružanih snaga Ukrajine koji su se obraćali Zelenskom, ukrajinska strana prihvatila je samo 2 (dva) čovjeka", istakao je on.

Dodao je da se u Ukrajini "vjerovatno plaše da su ih u ruskom zarobljeništvu potpuno preobratili".

Ukrajina je sprovela svoju 67. razmenu zarobljenika, vrativši kući 84 svoja državljanina - 33 vojnika i 51 civila.

Karakteristika ove razmjene bilo je oslobađanje Ukrajinaca koje je Rusija nezakonito držala čak i pre potpune invazije, posebno od 2014. godine.

Ovo je objavio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski .

„Vraćamo Ukrajince kući, u Ukrajinu. Nova razmjena, 84 osobe. To su i vojnici i civili. Gotovo svima im je potrebna medicinska nega, značajna rehabilitacija“, rekao je šef države.

Home

Вдома pic.twitter.com/8osh4uUBQB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)August 14, 2025

Glavna obavještajna uprava je pojasnila da je do razmjene došlo kao rezultat pregovora Koordinacionog štaba za postupanje sa ratnim zarobljenicima.

Karakteristika razmjene bilo je puštanje na slobodu civila i vojnog osoblja koje su okupatori osudili na dugogodišnje zatvorske kazne (od 10 do 18 godina) prije 2022. godine.

Glavna obavještajna uprava je pojasnila da je do razmjene došlo kao rezultat pregovora Koordinacionog štaba za postupanje sa ratnim zarobljenicima.

Karakteristika razmjene bilo je puštanje na slobodu civila i vojnog osoblja koje su okupatori osudili na dugogodišnje zatvorske kazne (od 10 do 18 godina) prije 2022. godine.