Većina zapanjujućeg bogatstva kabineta dolazi od Latnika, sada ministra trgovine, i Linde Mekmen, ministarke prosvete. Oboje su milijarderi.

Ukupno bogatstvo članova Trampovog kabineta, koji čine dva finansijska stručnjaka sa američke berze, nekoliko bivših direktora i televizijskih voditelja i jedan profesionalni političar, rekordno je visoko, čak i ako predsednikova imovina nije uključena u taj zbir.

U oktobru 2024. godine, samo nekoliko nedelja pre izbora, Donald Tramp je došao na događaj u blizini Detroita. Milijarder sa njegove desne strane, predsednik tranzicionog tima, Hauard Lutnik, objasnio je kakve ljude Tramp ima na umu da vrati u Belu kuću.

"Najbolji poslovni lideri u zemlji, najbolji političari žele da budu u službi", rekao je Latnik.

"Oni će mu biti lojalni, biće mu lojalni, slediće njegovu politiku i to će biti najneobičnija vlada koju ste ikada videli", rekao je. Ona je zaista izvanredna.

Imovina Trampovih saradnika

Sada pored njega sedi Trampov najveći pristalica, od Volstrita do studija "Foks njuza". Još je primetnije koliko su ti ljudi bogati. Milijarderski predsednik okupio je najbogatiji kabinet u istoriji SAD. Čak i ako se ne računa Trampovo bogatstvo od 5,5 milijardi dolara.

"Forbs" procenjuje da njegovi glavni savetnici „vrede“ 7,5 milijardi dolara.

To je dvostruko više u poređenju sa ukupnom vrednošću Trampovog kabineta od 3,2 milijarde dolara u 2019. Bajdenov kabinet „običnih ljudi“ „težio“ je jedva 110 miliona dolara u 2021.

Trojica muškaraca u šezdesetim godinama, ministar finansija Skot Besent, ministar unutrašnjih poslova Dag Burgum i ministar energetike Kris Rajt, poseduju bogatstvo od najmanje 100 miliona dolara. Tu je i ministar zdravlja i socijalnih službi, Robert F. KenediMlađi, koji ima bogatu porodicu. Zatim nekoliko preduzetnika i biznismena, poput ministarke rada Lori Čavez-DeRemer, koja je otvorila anesteziološku ordinaciju u Portlandu sa svojim suprugom lekarom.

Jedini profesionalni političar u kabinetu je državni sekretar Marko Rubio, jedan od 11 „običnih“ milionera u kabinetu. Naravno, nijedan član kabineta nije ni približno toliko bogat kao čovek kome služe, jedini predsednik milijarder u američkoj istoriji.

