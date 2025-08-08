Analitičari vjeruju da će Putin "nasamariti" Trampa i da će on jedini izvući koristi iz sastanka koji je najavljen za kraj naredne nedelje. Profesor Sergej Radčenko navodi da će "Vladimir Putin poniziti Donalda Trampa".

Izvor: Profimedia/Sergey Guneev / Sputnik

Nakon što je Bijela kuća zvanično potvrdila sastanak Donalda Trampa i Vladimira Putina, pojedini analitičari vjeruju da taj sastanak neće donijeti ništa korisno ili konkretno Sjedinjenim Državama ili Ukrajini, već da će isključivo profitirati ruski predsjednik i njegova zemlja. Lokacija sastanka je i dalje nepoznata, o tome dvije strane diskutuju, ali moguće države domaćini su Italija (Rim), Ujedinjeni Arapski Emirati ili Mađarska.

Sergej Radčenko, profesor Centra "Henri Kisindžer" za globalna pitanja, ja za "Skaj Njuz" analizirao aktuelnu situaciju u ratu u Ukrajini. Smatra da ovi pregovori, kao i svi dosadašnji, ne vode nikuda.

"Putin će lako nasamariti i prevariti Trampa, igraće na duge staze i lako će ga nadmudriti. Trampovo strateško nestrpljenje i previše očigledna nespremnost da bude oštar prema Rusiji predstavlja božji dar za Kremlj", započeo je Radčenko svoju analizu.

Ističe da je "raspoloženje u Kijevu sumorno". Apostrofira da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stalno apeluje na pomoć i poziva svoje partnere iz Evropske unije koja, prema njegovim riječima, "šalje poruke kao da je na sahrani".

"Ono što Putin želi jeste da natera Trampa da izvrši pritisak na Zelenskog da potpiše neku verziju onoga što su Rusi ponudili u Istanbulu, što bi bilo... da kažemo 'mir bez časti'. Ako Tramp to uradi – dobro, Putin će ostvariti svoje ciljeve, a ako ne uradi – takođe je dobro jer će Putin poniziti Trampa, pokazaće srednji prst Evropljanima i steći onu vrstu legitimiteta i priznanja za kojom toliko žudi", objasnio je Radčenko.

Što se tiče samog sastanka koji je zvanično potvrdila Bijela kuća, nije poznat tačan datum osim da je okvirno sastanak zakazan za kraj sledeće nedelje. Još jedna stvar je nepoznata, a to je da li će njemu prisustvovati ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Zvaničnik Bijele kuće je otkrio predstavnicima medija da je Rusija iznela listu zahtjeva koja mora da se ispuni da bi se uspostavio prekid vatre. Vašington sada pregovara sa svojim evropskim saveznicima i partnerima, kao i sa Ukrajinom, da bi svi pristali na to.

Sa druge strane, Ukrajina podseća i Amerikance i Evropljane da neće pristati ni na kakve teritorijalne ustupke. To je njihov ultimativni zahtjev koji ponavljaju kad god se ova tema potegne.

Da podsjetimo, italijanska premijerka Đorđa Meloni pozvala je Trampa i Putina na sastanak u Italiju. Međutim, Rusiji to nikako ne odgovara iz dva razloga.

Poljski premijer Donald Tusk je danas razgovarao telefonom sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim. Napomenuo je da je moguće da “Rat u Ukrajini bude pauziran”.

“Postoje određeni signali, to mi govori i intuicija da je moguće zamrzavanje konflikta. Ne želim to da nazovem krajem rata, ali zamrzavanjem konflikta da.

To je moguće da se dogodi prije ili kasnije. Postoji nada da se to desi.

Danas je poslednji dan za ultimatum. Predsjednik Zelenski je oprezan, ali i optimističan.

Ukrajinska strana je naklonjena Evropi, uključujući i Poljsku, i žele da mi učestvujemo u budućem prekidu vatre koji bi kasnije, vremenom, doveo do mira. Želimo mir i mi, to bi imalo pozitivan učinak za našu bezbjednost“, objasnio je Tusk.

U srijedu 6. avgusta u Moskvi su se sastali Vladimir Putin i Stiv Vitkof, Trampov specijalni izaslanik. Sastanak je trajao tri sata i glavna tema bila je rat u Ukrajini.

Šta je Tramp rekao o sastanku u Moskvi?

Američki predsjednik kratko se oglasio nakon sastanka u Moskvi. Odmah je obavijestio i pojedine evropske saveznike, ali nije precizirao na koga je tačno mislio.

“Moj specijalni izaslanik, Stiv Vitkof, je danas imao vrlo produktivan razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Veliki napredak je ostvaren.

Obavijestio sam i neke evropske saveznike. Svi se slažu da ovaj rat mora da se završi, radićemo svi na tome u narednim danima i nedeljama“, rekao je Tramp u srijedu.

Šta je Rusija rekla nakon sastanka?

Nije se Vladimir Putin lično oglasio, ali jeste njegov pomoćnik Jurij Ušakov koji se kratko obratio predstavnicima medija nakon završenog sastanka. Rekao je da je razgovor bio “koristan i konstruktivan”.

“Ruska Federacija dobila je neke signale od Trampa i vratila je neke signale drugoj strani. Predsjednik Putin i Vitkof su razgovarali takođe i o strateškom partnerstvu Rusije i Sjedinjenih Država”, kratak je bio Ušakov u srijedu.