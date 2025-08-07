Vladimir Putin i Donald Tramp navodno imaju okvirni dogovor o Ukrajini prema saznanjima poljskog portala "Onet".

Ruska Federacija i Sjedinjene Američke Države su navodno postigle okvirni sporazum pred najavljeni istorijski sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trampa, američkog predsjednika, objavio je poljski portal "Onet". Poljski portal je objavio pojedine detalje ovog navodnog dogovora koji, ako se ispostavi tačnim, bi predstavljao veliki ustupak Trampa ruskom predsjedniku.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je danas saopštio tri uslova Ukrajine za primirje sa Rusijom uoči sastanka ruskog i američkog predsjednika koji bi mogao da se održi naredne nedelje u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ovaj "paket mjera" je navodno predložila Bijela kuća i Moskva se sa tim usaglasila.

Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov je ovu informaciju saopštio predstavnicima medija nakon sastanka Vladimira Putina i Stiva Vitkofa, Trampovog specijalnog izaslanika, u Moskvi. Riječ je o pet tačaka:

Prekid vatre Ukrajine i Rusije, ne proglašenje mira

Defakto priznanje ruskih teritorijalnih osvajanja u Ukrajini uz odlaganje pregovora o ovoj temi na 49 ili 99 godina

Ukidanje većine sankcija Rusiji

Povratak energetske saradnje, odnosno izvor ruskog gasa i nafte u Evropu i nedavanje garancija NATO pakta da se neće dalje širiti na istok Evrope

SAD neće obustaviti vojnu pomoć Ukrajini

Da podsjetimo, u sredu 6. avgusta u Moskvi su se sastali Vladimir Putin i Stiv Vitkof, Trampov specijalni izaslanik. Sastanak je trajao tri sata i glavna tema bila je rat u Ukrajini.

Šta je Tramp rekao o sastanku u Moskvi?

Američki predsjednik kratko se oglasio nakon sastanka u Moskvi. Odmah je obavijestio i pojedine evropske saveznike, ali nije precizirao na koga je tačno mislio.

“Moj specijalni izaslanik, Stiv Vitkof, je danas imao vrlo produktivan razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Veliki napredak je ostvaren.

Obavijestio sam i neke evropske saveznike. Svi se slažu da ovaj rat mora da se završi, radićemo svi na tome u narednim danima i nedeljama“, rekao je Tramp u sredu.

Šta je Rusija rekla nakon sastanka?

Nije se Vladimir Putin lično oglasio, ali jeste njegov pomoćnik Jurij Ušakov koji se kratko obratio predstavnicima medija nakon završenog sastanka. Rekao je da je razgovor bio “koristan i konstruktivan”.

“Ruska Federacija dobila je neke signale od Trampa i vratila je neke signale drugoj strani. Predsjednik Putin i Vitkof su razgovarali takođe i o strateškom partnerstvu Rusije i Sjedinjenih Država”, kratak je bio Ušakov u srijedu.