Ruski i američki predsjednik Vladimir Putin i Donald Tramp dogovorili su prvi susret posle sedam godina.

Izvor: 2020 Images / Alamy / Profimedia

Rusija i SAD dogovorile su se o susretu Vladimira Putina i Donalda Trampa u narednim danima, saopštio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.

"Na predlog američke strane, u načelu je postignut dogovor o održavanju bilateralnog sastanka na najvišem nivou u narednim danima, odnosno susreta predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trampa", rekao je on, prenose RIA Novosti.

Prema njegovim riječima, strane su započele pripreme za samit, a sledeća nedelja je označena kao okvirni termin, iako je zasad teško reći koliko će dana trajati pripreme. Mesto održavanja sastanka je dogovoreno, a biće objavljeno naknadno.

Specijalni izaslanik šefa Bijele kuće, Stiven Vitkof, u srijedu je pomenuo ideju trostranog sastanka Putina, Trampa i Zelenskog, ali je Moskva nije dala nikakav komentar, dodao je pomoćnik predsjednika.

Izvor: 2020 Images / Alamy / Profimedia

Posjeta Vitkofa Moskvi

U srijedu je Putin primio američkog predstavnika Stiva Vitkofa u Kremlju, razgovor je trajao više od tri sata. Ovo je bila peta posjeta specijalnog izaslanika Trampa Rusiji od početka godine.

Kako je precizirao Ušakov, putem Vitkofa su lideri dvije zemlje razmijenili signale u vezi sa Ukrajinom. Nazvao je dijalog korisnim i konstruktivnim. Ušakov je istakao da su takođe razmatrane perspektive razvoja strateškog partnerstva između Moskve i Vašingtona.

Izvor: Planetpix / Alamy / Profimedia

Kasnije je Tramp izjavio da su strane na sastanku postigle veliki napredak. Nazvao je pregovore visoko produktivnim i dodao da u narednim danima i nedeljama planira da radi na okončanju ratnih dejstava.