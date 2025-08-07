Volodimir Zelenski otkrio je tri uslova Ukrajine za mir sa Rusijom i otvaranje pregovora sa Vladimirom Putinom.

Izvor: POU / Zuma Press / Profimedia

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oglasio se na svom "X" nalogu pred najavljeni sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trampa, američkog predsjednika koji bi mogao da se dogodi već sledeće nedelje, navodno u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Otkrio je tri uslova za primirje Ukrajine sa Ruskom Federacijom.

"Danas je dan sa velikim brojem telefonskih poziva koji su usmjereni na ostvarivanje realnog progresa u osiguraju ukrajinske nezavisnosti. Razgovaraću sa kancelarom Njemačke Fridrih Mercom, razgovaraću i sa kolegama iz Italije i Francuske.

Juče, nakon razgovora sa predsjednikom Trampom i evropskim lideraima, razgovarao sam zasebno sa Generalnim sekretarom NATO Mark Ruteom i predsjednikom Finske Stubom. Zajedno radimo.

Važno je da prođemo zajedno sve ključne detalje. Prioriteti su apsolutno jasni.

Prvo - da se okončaju ubistva i da Rusija pristane na prekid vatre. Drugo - format za lidere, da sastanak dovede do dugotrajnog mira.

Mi u Ukrajini smo više puta rekli da je potrebno naći rešenje koje se može postići samo sastankom lidera. Neophodno je da se ustanovi tajming za takav format.

I treće - dugoročna bezbjednost. Ovo je moguće samo uz pomoć Sjedinjenih Država i Evrope.

Ukrajina nikada nije željela rat i radiće na miru. Glavna stvar za Rusiju, koja je započela rat, jeste da preduzme konkretne korake i okonča svoju agresiju", napisao je Zelenski.

Today is a day of numerous calls and contacts aimed at making real progress on the path to peace and ensuring Ukraine’s independence under any circumstances.



Several conversations are planned for today. A call with German Chancellor Merz is already on the schedule. We’ll also be… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)August 7, 2025

Da podsjetimo, u srijedu 6. avgusta u Moskvi su se sastali Vladimir Putin i Stiv Vitkof, Trampov specijalni izaslanik. Sastanak je trajao tri sata i glavna tema bila je rat u Ukrajini.

Šta je Tramp rekao o sastanku u Moskvi?

Američki predsednik kratko se oglasio nakon sastanka u Moskvi. Odmah je obavestio i pojedine evropske saveznike, ali nije precizirao na koga je tačno mislio.

“Moj specijalni izaslanik, Stiv Vitkof, je danas imao vrlo produktivan razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Veliki napredak je ostvaren.

Obavijestio sam i neke evropske saveznike. Svi se slažu da ovaj rat mora da se završi, radićemo svi na tome u narednim danima i nedeljama“, rekao je Tramp u sredu.

Šta je Rusija rekla nakon sastanka?

Nije se Vladimir Putin lično oglasio, ali jeste njegov pomoćnik Jurij Ušakov koji se kratko obratio predstavnicima medija nakon završenog sastanka. Rekao je da je razgovor bio “koristan i konstruktivan”.

“Ruska Federacija dobila je neke signale od Trampa i vratila je neke signale drugoj strani. Predsjednik Putin i Vitkof su razgovarali takođe i o strateškom partnerstvu Rusije i Sjedinjenih Država”, kratak je bio Ušakov u srijedu.