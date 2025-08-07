Vladimir Putin se oglasio i otkrio gdje bi mogao da se održi sastanak sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

Predsjednik Vladimir Putin nazvao je Ujedinjene Arapske Emirate jednim od pogodnih mjesta za sastanak sa šefom Bijele kuće, Donaldom Trampom.

"Jedan od prijatelja (koji bi mogao pomoći u organizaciji samita) je predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata. Mislim da ćemo donijeti odluku, ali to bi bilo jedno od pogodnih, sasvim prikladnih mjesta", rekao je on novinarima u Kremlju.

Prema njegovim riječima, interesovanje za sastanak postoji s obje strane, a Rusija ima mnogo prijatelja koji su spremni da pomognu u pripremi pregovora. Putin je dodao i da u načelu nema ništa protiv susreta s Vladimirom Zelenskim, ali je naglasio da za to moraju biti stvoreni uslovi.

Sastanak Putina i Trampa

U četvrtak je predsjednikov pomoćnik Jurij Ušakov saopštio da su se Moskva i Vašington dogovorili da održe samit na kojem će učestvovati predsjednici u narednim danima.

Strane su počele s pripremama za sastanak, sledeća sedmica je označena kao okvirni termin, ali je za sada teško reći koliko će dana trajati pripreme. Mjesto održavanja je dogovoreno, a biće saopšteno naknadno.

