Više jedinica policije i specijalna jedinica Kobra trenutno su na terenu.

U jednoj školi u Gracu je došlo do pucnjave, a prema informacijama lista Krone, najmanje desetoro je ubijeno. U Gracu je trenutno u toku velika policijska akcija. Prema informacijama lista Krone, u jednoj školi došlo je do oružanog napada. Do sada je potvrđeno deset smrtnih slučajeva, dok je broj teško povrijeđenih dvocifren.