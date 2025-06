Kremlj se oglasio o telefonskom razgovoru Vladimira Putina i Donalda Trampa.

Jurij Ušakov, pomoćnik ruskog predsjednika Vladimira Putina, oglasio se nakon što je predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin razgovarao telefonom sa Donaldom Trampom, predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država. Tramp se prvi oglasio o razgovoru, otkrio je da je trajao oko sat i 15 minuta i da mu je Putin rekao da će Rusija morati da "odgovori Ukrajini" na operaciju "Paukova mreža" koja je izvedena prethodnog vikenda kada je uništeno nekoliko ruskih bombardera na vojnim aerodromima.

"Predsjednici su razmijenili mišljenja o izgledima za obnavljanje rusko-američke saradnje u različitim oblastima, koja, prema mišljenju dva predsjednika, ima ogroman potencijal. Razmatran je čitav niz međunarodnih pitanja, rekao bih sa naglaskom na donekle zastoj u pregovorima između SAD i Irana o iranskom nuklearnom programu. Donald Tramp smatra da bi pomoć Rusije mogla biti potrebna ovdje. Bio bi zahvalan ako bi Rusija mogla da sarađuje sa iranskom stranom u skladu sa tim", otkrio je Ušakov predstavnicima medija, prenosi "RIA Novosti".

Oba predsjednika ocijenila su razgovor kao pozitivan. Ranije u toku dana, Putin je prozvao Ukrajince da su "teroristi" zbog poslednjih vojnih akcija.

“Upravo sam završio telefonski razgovor sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Razgovor je trajao oko sat i 15 minuta.

Razgovarali smo o napadima na ruske avione i o ostalim akcijama koje su izvodile obje strane. Bio je to dobar razgovor, ali on neće dovesti do konačnog mira.

Predsjednik Putin je rekao da će morati adekvatno da odgovori na napade na aerodrome. Razgovarali smo i o Iranu i činjenici da im vrijeme curi i da što prije moraju da se oglase o nuklearnom oružju.

Rekao sam predsjedniku Putinu da Iran ne može da ima nuklearno oružje i vjerujem da se u tome slažemo. Putin je predložio da će učestvovati u pregovorima sa Iranom“, rekao je Tramp.