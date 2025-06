Donald Tramp i Vladimir Putin su razgovarali telefonom o ukrajinskim napadima i operaciji "Paukova mreža".

Izvor: Chip Somodevilla / UPI / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp razgovarao je danas telefonom sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Detalje razgovora objavio je na svojoj društvenoj mreži "Truth Social".

"Upravo sam završio telefonski razgovor sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Razgovor je trajao oko sat i 15 minuta.

Razgovarali smo o napadima na ruske avione i o ostalim akcijama koje su izvodile obje strane. Bio je to dobar razgovor, ali on neće dovesti do konačnog mira.

Predsjednik Putin je rekao da će morati adekvatno da odgovori na napade na aerodrome. Razgovarali smo i o Iranu i činjenici da im vrijeme curi i da što prije moraju da se oglase o nuklearnom oružju.

Rekao sam predsjedniku Putinu da Iran ne može da ima nuklearno oružje i vjerujem da se u tome slažemo. Putin je predložio da će učestvovati u pregovorima sa Iranom", rekao je Tramp.