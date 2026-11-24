Krilni napadač Partizana Dema Sek trebalo bi da bude prodan u januaru, za 4.000.000 eura.

Izvor: MN Press

Fudbalski klub Partizan želi da proda krilnog napadača Dembu Seka i već u januaru zaradi 4.000.000 eura. Sada je već svima jasno da su crno-bijeli ljetos potpuno promašili tajming i da bi mnogo bolje bilo da su temperamentnog napadača prodali nakon završetka evropskih kvalifikacija.

U međuvremenu je Demba Sek pokazao i lošu stranu svoje ličnosti... Pravio je probleme Partizanu još tokom letnjih priprema, zatim bio i suspendovan u veoma važnom dijelu jeseni, pa na kraju i "lutao" sa formom iako je jasno da bi trebalo da bude jedan od nosilaca igre kao najkvalitetniji igrač u timu.

Demba Sek je postigao dva gola tokom letnjih kvalifikacija i još tri puta bio je strijelac u Superligi Srbije, gdje je upisao i dvije asistencije. Te brojke uopšte ne zvuče loše, ali kada se ima u vidu kako za sada izgleda sezona - svima je jasno da Demba Sek mora bolje. Posebno kada se ima u vidu da je od kraja avgusta do danas samo jednom bio strijelac na mečevima domaćeg prvenstva.

Ako je Partizan želio četiri miliona evra ljetos, kada je Demba Sek bio u dobroj formi i kada je djelovalo da bi za toliko i mogao da napusti Humsku, kako sada dobiti toliki novac za njega? Djeluje da će i zainteresovani klubovi, koji sada znaju da Partizan želi ili mora da proda Seka, pokušati da kalkulišu i dobiju krilnog napadača za manje novca.

Pošto su klubu pare potrebne, prodaja Seka je sasvim logična opcija. Pored toga što je pitanje da li će Partizan moći da dobije novca koliko želi, pitanje je i kako će crno-bijeli izgledati u proljećnom dijelu bez fudbalera koji među navijačima važi za najboljeg igrača kluba. A Partizanu će i narednog ljeta biti preko potrebni bodovi na svakom meču Superlige.