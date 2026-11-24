Senegal je ponovo šampion Afrike: CAS je presudio da je titula vraćena nakon spornog incidenta na finalu protiv Maroka.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Međunarodni sud za sportsku arbitražu (CAS) u Lozani donio je odluku da je Senegal definitivno šampion Afrike. Titula osvojena na terenu oduzeta je prvacima odlukom žalbene komisije Afričke fudbalske konfederacije (CAF), a utakmica je bila registrovana 3:0 u korist Maroka. Razlog je bio taj da su se Senegalci povukli sa terena na 15 minuta zbog dosuđenog penala u poslednjem minutu sudijske nadoknade za Maroko, domaćina turnira.

Fudbalski savez Senegala uložio je žalbu, a CAS je u utorak objavio odluku svog tročlanog sudskog vijeća. Sudije su jednoglasno presudile da u ovom slučaju prednost mora imati pravilo "terena igre" (doktrina "field of play"), prema kojem je svaka odluka sudije na terenu konačna.

"Nakon što je razmotrilo argumente obje strane, arbitražno veće je ocijenilo da je odluka sudije da nastavi ili prekine utakmicu isključivo u njegovoj nadležnosti. Time što je dao znak za nastavak igre, sudija je procijenio da su ispunjeni uslovi da se meč privede kraju. Po mišljenju vijeća, nema sumnje da su posljedice sudijske odluke bile ograničene na sam teren. Samim tim, vijeće smatra da je odluka sudije obuhvaćena doktrinom terena igre", presuđeno je.

Tvrdnje Fudbalskog saveza Maroka (FRMF) da je Senegal prekršio pravilnik takmičenja su odbijene. "Budući da su članovi 82 i 84 pravilnika Afričkog kupa nacija namijenjeni isključivo određivanju ishoda meča u situacijama kada ponašanje jednog tima navede sudiju da trajno prekine utakmicu, oni u ovom slučaju nisu primjenljivi"

Najveća zvezda Senegala, Sadio Mane, pomogao je u kontroverznom finalu da se njegovi saigrači vrate na teren dok su tenzije na stadionu rasle. Kada je sudija Žan-Žak Ndala iz Demokratske Republike Kongo dao znak za nastavak igre, marokanski fudbaler Brahim Dijaz izveo je "panenku", ali mu je golman odbranio udarac i učinio ga velikim tragičarom finala i turnira. Senegal je potom u produžecima došao do pobjede golom Pape Geja.

Po kom pravilu je oduzeta pobjeda Senegalu?

Fudbalska pravila nalažu da su odluke sudije konačne, ali su se žalbene sudije CAF-a ranije pozvale na propise turnira prema kojima se tim koji "odbije da igra ili napusti teren prije regularnog završetka meča bez dozvole sudije, smatra poraženim i trajno se eliminiše iz tekućeg takmičenja".

Sudije CAS-a u Lozani saslušale su dokaze na jednodnevnom ročištu. Presude ovog suda mogu se osporiti pred Vrhovnim sudom Švajcarske, ali isključivo po ograničenim proceduralnim osnovama. Iz Fudbalskog saveza Maroka poručili su da će "iskoristiti sva neophodna pravna sredstva" kako bi osporili ovu odluku.

Disciplinske sudije CAF-a ranije su izrekle novčane kazne u ukupnom iznosu većem od milion dolara (oko 770.000 funti) za oba saveza, pojedine igrače i tadašnjeg selektora Senegala, Papea Tijava.