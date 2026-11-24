Iz Jedinstvenog sindikata upozoravaju da je ugrožena egzistencija zaposlenih i njihovih porodica, te traže hitnu reakciju Ministarstva saobraćaja i isplatu zaostalih zarada.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Radnici Željezničkog prevoza Crne Gore (ŽPCG) još nijesu primili oktobarsku zaradu, vozna sredstva su u sve lošijem stanju, a kolektivni ugovor, uprkos obećanjima, još nije usvojen, upozorili su iz Jedinstvenog sindikata radnika ŽPCG. U dopisu ministru saobraćaja Radošu Zečeviću zatražili su hitno uključivanje resornog ministarstva u rješavanje problema, ističući da je ugrožena egzistencija zaposlenih i njihovih porodica, prenosi "Rtcg".

U dopisu koji potpisuje predsjednik Sindikata Miroslav Babović navodi se da je posljednja zarada radnicima isplaćena 16. oktobra, te da im je iz menadžmenta saopšteno da novca nema i da se čeka isplata subvencije Ministarstva.

„Radnici koji su pokazali strpljenje u svakoj situaciji i održali ovu firmu u svim vremenima, danas brinu za svoju egzistenciju, kao i egzistenciju svojih porodica. I pored toga što primamo najmanje zarade u željezničkom sektoru, sada nema novca ni da zaradu primimo. Radnici trpe pritiske i od banaka jer su zbog kašnjenja zarada u kašnjenju sa ratama za kredit, naplaćuju se i zatezne kamate, mnogo je ljudi koji su podstanari i kasne sa plaćanjem stanarine“, navodi se u dopisu.

Iz Sindikata smatraju da je krajnje vrijeme da menadžment i Odbor direktora snose odgovornost za stanje u preduzeću. Podsjećaju da se menadžment tokom turističke sezone hvalio rekordnim prihodima, da bi samo mjesec nakon sezone preduzeće došlo u situaciju da nema novca za zarade zaposlenih.

Ukazali su i na sve lošije stanje voznih sredstava, zbog čijih se kvarova otkazuju vozovi, dok je saobraćaj na pruzi prema Nikšiću i dalje u prekidu.

„Prije par dana su otkazani svi redovni vozovi jer su sva vozna sredstva bila neispravna, dok je pruga za Nikšić i dalje u prekidu. Podsjećanja radi, to su vozna sredstva koja su relativno skoro stigla sa remonta, a remonti su koštali oko milion eura po jednom, a da danas ne možemo ozbiljno računati na njih, već se svakodnevno kvare“, upozorili su iz Sindikata.

Dodatno nezadovoljstvo zaposlenih izaziva činjenica da Ministarstvo i Vlada još nijesu usvojili kolektivni ugovor ŽPCG, koji je predat 30. septembra ove godine, uprkos obećanjima da će procedura biti skraćena.

Kako navode, ispoštovali su dogovor o visini sredstava koja bi bila utrošena za povećanje zarada, ali razloge zbog kojih kolektivni ugovor još nije usvojen ne znaju. Neizvjesnost među zaposlenima dodatno izaziva najavljeni Euro model i pitanje načina obračuna njihovih zarada.

„Molimo Vas da što prije reagujete i sagledate naše probleme, kao i da nam se hitno isplati zarada za oktobar mjesec kako bi radnici ŽPCG mogli prije svega da prežive, jer od visine zarada koju trenutno primamo, sa inflacijom koja se dešava u državi, teško da možemo i to, a svakako sa ovolikim kašnjenjem zarada situacija svakim danom postaje gora“, poručili su iz Sindikata.

Nadaju se da je željeznički prevoz, kao najjeftiniji i najbezbjedniji vid saobraćaja, i dalje važan državi, upozoravajući da bi nastavak nezainteresovanosti nadležnih mogao dovesti do toga da porodice zaposlenih ostanu bez osnovnih primanja i egzistencije.

Radnici Željezničkog prevoza Crne Gore (ŽPCG) još nijesu primili oktobarsku zaradu, vozna sredstva su u sve lošijem stanju, a kolektivni ugovor, uprkos obećanjima, još nije usvojen, upozorili su iz Jedinstvenog sindikata radnika ŽPCG. U dopisu ministru saobraćaja Radošu Zečeviću zatražili su hitno uključivanje resornog ministarstva u rješavanje problema, ističući da je ugrožena egzistencija zaposlenih i njihovih porodica.

U dopisu koji potpisuje predsjednik Sindikata Miroslav Babović navodi se da je posljednja zarada radnicima isplaćena 16. oktobra, te da im je iz menadžmenta saopšteno da novca nema i da se čeka isplata subvencije Ministarstva.

„Radnici koji su pokazali strpljenje u svakoj situaciji i održali ovu firmu u svim vremenima, danas brinu za svoju egzistenciju, kao i egzistenciju svojih porodica. I pored toga što primamo najmanje zarade u željezničkom sektoru, sada nema novca ni da zaradu primimo. Radnici trpe pritiske i od banaka jer su zbog kašnjenja zarada u kašnjenju sa ratama za kredit, naplaćuju se i zatezne kamate, mnogo je ljudi koji su podstanari i kasne sa plaćanjem stanarine“, navodi se u dopisu.

Iz Sindikata smatraju da je krajnje vrijeme da menadžment i Odbor direktora snose odgovornost za stanje u preduzeću. Podsjećaju da se menadžment tokom turističke sezone hvalio rekordnim prihodima, da bi samo mjesec nakon sezone preduzeće došlo u situaciju da nema novca za zarade zaposlenih.

Ukazali su i na sve lošije stanje voznih sredstava, zbog čijih se kvarova otkazuju vozovi, dok je saobraćaj na pruzi prema Nikšiću i dalje u prekidu.

„Prije par dana su otkazani svi redovni vozovi jer su sva vozna sredstva bila neispravna, dok je pruga za Nikšić i dalje u prekidu. Podsjećanja radi, to su vozna sredstva koja su relativno skoro stigla sa remonta, a remonti su koštali oko milion eura po jednom, a da danas ne možemo ozbiljno računati na njih, već se svakodnevno kvare“, upozorili su iz Sindikata.

Dodatno nezadovoljstvo zaposlenih izaziva činjenica da Ministarstvo i Vlada još nijesu usvojili kolektivni ugovor ŽPCG, koji je predat 30. septembra ove godine, uprkos obećanjima da će procedura biti skraćena, piše "Rtcg".

Kako navode, ispoštovali su dogovor o visini sredstava koja bi bila utrošena za povećanje zarada, ali razloge zbog kojih kolektivni ugovor još nije usvojen ne znaju. Neizvjesnost među zaposlenima dodatno izaziva najavljeni Euro model i pitanje načina obračuna njihovih zarada.

„Molimo Vas da što prije reagujete i sagledate naše probleme, kao i da nam se hitno isplati zarada za oktobar mjesec kako bi radnici ŽPCG mogli prije svega da prežive, jer od visine zarada koju trenutno primamo, sa inflacijom koja se dešava u državi, teško da možemo i to, a svakako sa ovolikim kašnjenjem zarada situacija svakim danom postaje gora“, poručili su iz Sindikata.

Nadaju se da je željeznički prevoz, kao najjeftiniji i najbezbjedniji vid saobraćaja, i dalje važan državi, upozoravajući da bi nastavak nezainteresovanosti nadležnih mogao dovesti do toga da porodice zaposlenih ostanu bez osnovnih primanja i egzistencije.