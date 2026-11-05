Iz Ministarstva finansija navode da predložene izmjene budžeta predstavljaju nastavak politike odgovornog upravljanja javnim finansijama, uz prilagođavanje potrebama građana i dodatno finansiranje oblasti od posebnog društvenog značaja

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministarstvo finansija predložilo je Vladi rebalans budžeta za 2026. godinu, kojim je planirano izdvajanje gotovo 13 miliona eura za jednokratnu pomoć penzionerima, više od 21 milion eura za subvencionisanje poslodavaca koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom, kao i dodatnih sredstava za obrazovanje i isplatu staračkih naknada. Za zdravstveni sistem predviđeno je dodatnih 25 miliona eura, prvenstveno za unapređenje dostupnosti savremenih terapija i liječenje osoba oboljelih od rijetkih bolesti, prenose Vijesti.

Iz Ministarstva finansija navode da predložene izmjene budžeta predstavljaju nastavak politike odgovornog upravljanja javnim finansijama, uz prilagođavanje potrebama građana i dodatno finansiranje oblasti od posebnog društvenog značaja. Kako ističu, među ključnim prioritetima ostaju zdravstvena zaštita, socijalna sigurnost, redovno izmirivanje državnih obaveza i podsticanje ekonomskog razvoja.

"Crnogorska ekonomija ostvaruje bolje rezultate od prvobitnih očekivanja. Projekcija rasta BDP-a za ovu godinu povećana je sa 3,1% na 4%, dok su budžetski prihodi za prvih devet mjeseci dostigli 2,32 milijarde eura, što je 216,8 miliona eura ili 10,3% više nego u istom periodu prethodne godine. Pozitivni trendovi u turizmu, industriji i investicijama potvrđuju rastući potencijal crnogorske ekonomije", piše u saopštenju.

Iz tog resora ocjenjuju da povoljni ekonomski pokazatelji omogućavaju dodatno usmjeravanje novca u sektore kojima je podrška najpotrebnija, pišu Vijesti.

"Poseban prioritet u okviru rebalansa dat je zdravstvenom sistemu, za koji se obezbjeđuje dodatnih 25 miliona eura, uz poseban fokus na dostupnost savremenih terapija i liječenje pacijenata sa rijetkim bolestima. Rebalansom je obezbijeđeno i gotovo 13 miliona eura za jednokratnu pomoć penzionerima, više od 21 milion eura za subvencije poslodavcima koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom, kao i dodatna sredstva za obrazovanje i isplatu staračkih naknada", kažu iz Ministarstva.

Pored socijalnih i zdravstvenih izdvajanja, rebalansom su planirana i sredstva za nastavak realizacije razvojnih i infrastrukturnih projekata. Među njima su projekti u poljoprivredi, uključujući MIDAS i projekat Sava–Drina, rekonstrukcija magistralnih puteva, unapređenje digitalizacije Poreske uprave, kao i aktivnosti u oblastima dekarbonizacije, energetike i vodosnabdijevanja. Predviđena su i sredstva za projekte povezane sa NATO obavezama.

"Predložene izmjene budžeta predstavljaju nastavak odgovorne ekonomske politike koja se zasniva na praćenju ostvarenih rezultata, pravovremenom prepoznavanju potreba i usmjeravanju sredstava prema prioritetima građana i države", zaključuje se u saopštenju.