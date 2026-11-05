Kako su naveli, Evropska komisija je u Izvještaju o Crnoj Gori za 2026. godinu konstatovala napredak u svim oblastima koje su u nadležnosti Ministarstva finansija.

Izvor: MONDO

Osam privremeno zatvorenih pregovaračkih poglavlja, zabilježen napredak u svih 11 oblasti i bolja ocjena upravljanja javnim finansijama potvrđuju rezultate sprovedenih reformi i doprinos Ministarstva finansija evropskim integracijama Crne Gore, saopšteno je iz tog resora, prenosi CdM.

Kako su naveli, Evropska komisija je u Izvještaju o Crnoj Gori za 2026. godinu konstatovala napredak u svim oblastima koje su u nadležnosti Ministarstva finansija.

Od ukupno 11 pregovaračkih poglavlja, privremeno je zatvoreno osam: Poglavlje 4 – Sloboda kretanja kapitala, Poglavlje 5 – Javne nabavke, Poglavlje 6 – Privredno pravo, Poglavlje 8 – Politika konkurencije, Poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna politika, Poglavlje 18 – Statistika, Poglavlje 29 – Carinska unija i Poglavlje 32 – Finansijska kontrola.

Napredak je ostvaren i u preostala tri poglavlja – Poglavlju 9 koje se odnosi na finansijske usluge, Poglavlju 16 – Oporezivanje i Poglavlju 33 – Finansijske i budžetske odredbe, uz nastavak rada na ispunjavanju preostalih završnih obaveza.

„Posebno značajna potvrda ostvarenih rezultata jeste unaprijeđena ocjena u oblasti upravljanja javnim finansijama, gdje je Crna Gora prešla sa umjerenog na dobar nivo spremnosti, dok je ocjena napretka poboljšana sa ograničenog na dobar“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva finansija ističu da je Evropska komisija među značajnim rezultatima izdvojila usvajanje novog Programa upravljanja javnim finansijama, Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, kao i formiranje Fiskalnog savjeta, prenosi CdM.

„Pozitivni nalazi obuhvataju i unapređenje sistema javnih nabavki, privrednog prava i politike konkurencije, digitalizaciju poslovnih registara i jačanje institucionalnih kapaciteta. U oblasti finansijskih usluga ostvaren je veoma dobar napredak, uz ispunjavanje prethodnih preporuka, dok su u oblasti oporezivanja prepoznati rezultati u usklađivanju sa evropskim standardima i realizaciji većine ranijih preporuka“, saopštili su iz tog resora.

Kada je riječ o ekonomskoj i monetarnoj politici, Crna Gora je, prema ocjeni Evropske komisije, ostvarila veoma dobar napredak i realizovala sve preporuke iz prethodnog izvještaja.

„Napredak je potvrđen i u statistici, posebno u unapređenju podataka o javnim finansijama, kao i u carinskoj uniji, kroz pristupanje Konvenciji o zajedničkom tranzitu, razvoj informacionih sistema i borbu protiv carinskih prevara“, ističe se u saopštenju.

U oblasti finansijske kontrole Evropska komisija je, kako dodaju, potvrdila da su sve preporuke iz prethodnog izvještaja u potpunosti realizovane.

„Ostvareni rezultati potvrđuju da Ministarstvo finansija snažno doprinosi evropskom napretku Crne Gore. Osam zatvorenih poglavlja i napredak u svim oblastima jasan su pokazatelj sprovedenih reformi i spremnosti da se evropski standardi pretoče u konkretne rezultate. Fokus ostaje na zatvaranju preostalih poglavlja i ostvarivanju strateškog cilja, članstva Crne Gore u Evropskoj uniji“, zaključuje se u saopštenju.