Osim učestalog produžavanja mandata u statusu vršilaca dužnosti, revizori su ukazali i na to da pojedini zaposleni na tim pozicijama nemaju položen stručni ispit za rad u državnim organima.

Izvor: Kabinet Predsjednika Opštine Ulcinj

Državna revizorska institucija (DRI) dala je negativno mišljenje na reviziju pravilnosti poslovanja Opštine Ulcinj za 2025. godinu, dok je na finansijsku reviziju izrečeno uslovno mišljenje. Opština, kojom rukovodi Genci Nimanbegu, dobila je ukupno 33 preporuke, od kojih se čak 32 odnose na pravilnost poslovanja, prenosi Dan.

Nalazi revizije ukazuju na brojna kršenja zakonskih propisa, među kojima je i neusklađenost rada lokalne uprave sa deset zakona. Posebno su problematična višestruka imenovanja rukovodilaca opštinskih organa u statusu vršilaca dužnosti (v.d.), pri čemu su pojedini funkcioneri na taj način obavljali funkcije duže od zakonom predviđenih šest mjeseci.

Prema izvještaju DRI, sekretarka Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti imenovana je četvrti put za v.d. 22. januara 2026. godine, dok je sekretar Sekretarijata za zaštitu imovine na tu poziciju postavljen čak 17. put, i to 12. januara 2026. godine.

Komandir Službe zaštite i spasavanja dobio je osmi v.d. mandat 4. aprila 2026, dok je sekretar Sekretarijata za komunalni nadzor i inspekcijske poslove sedmi put imenovan 13. aprila iste godine. Osmi mandat v.d. dobio je i šef Službe za zajedničke poslove i zaštite, 9. aprila 2026. godine, dok je sekretar Sekretarijata za finansije i budžet četvrti put imenovan 9. decembra 2025. godine.

Najviše uzastopnih imenovanja zabilježeno je u slučaju sekretara Sekretarijata za zaštitu imovine, koji je čak 17 puta postavljan za vršioca dužnosti. Prema podacima dostupnim na zvaničnom sajtu Opštine Ulcinj, tu funkciju obavlja Ahmet Aloshi.

Osim učestalog produžavanja mandata u statusu vršilaca dužnosti, revizori su ukazali i na to da pojedini zaposleni na tim pozicijama nemaju položen stručni ispit za rad u državnim organima.

„Zaposleni u statusu v.d. koji nemaju položen stručni ispit za rad u državnim organima su: sekretarka Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti, pomoćnik sekretara Sekretarijata za sport i mlade, pomoćnik Sekretarijata za investicije, pomoćnik Sekretarijata za poljoprivredu, ruralni razvoj i ekologiju i pomoćnik sekretara Sekretarijata za finansije i budžet. Sekretar Sekretarijata za prostorno planiranje i održivi razvoj imenovan Rješenjem 5.7.2024. godine, nema položen stručni ispit za rad u državnim organima”, navedeno je u nalazu revizije kojom je rukovodio član Senata DRI Milan Popović.

Revizori su utvrdili i da određeni rukovodioci u v.d. statusu ne ispunjavaju obrazovne kriterijume za radna mjesta na koja su raspoređeni, odnosno nemaju potrebnih 240 kredita. Među njima su pomoćnik Sekretarijata za investicije, pomoćnik Sekretarijata za poljoprivredu, ruralni razvoj i ekologiju, kao i pomoćnik Službe za zajedničke poslove i zaštite, piše Dan.

Nepravilnosti su zabilježene i prilikom angažovanja radne snage. DRI je utvrdila da je Opština zaključivala ugovore o djelu za poslove koji su već predviđeni aktom o sistematizaciji radnih mjesta.

Tokom 2025. godine zaključeno je ukupno 36 takvih ugovora, dok su dodatno 52 osobe angažovane posredstvom sporazuma o ustupanju zaposlenih sa DOO „Dektra privremeno zapošljavanje“. Svi ugovori odnosili su se na obavljanje poslova koji su već bili sistematizovani u lokalnoj upravi.

Posebno su problematični nalazi koji se odnose na isplatu prekovremenog rada. Opština Ulcinj je po tom osnovu tokom prošle godine isplatila gotovo 118.000 eura neto, iako taj rad nije bio evidentiran u mjesečnim evidencijama prisustva zaposlenih na poslu.

Prema nalazima revizije, isplate su vršene bez odgovarajućih odluka o uvođenju prekovremenog rada, obrazloženja razloga zbog kojih je takav rad bio neophodan, kao i spiskova zaposlenih koji su bili angažovani.

DRI je analizirala i naknade po osnovu dopunskog rada, za koje je Opština Ulcinj tokom 2025. godine isplatila skoro 26.000 eura neto, prenosi Dan.

Među primjerima navedenim u izvještaju su naknade koje su primali rukovodioci opštinskih službi za dodatne angažmane na različitim projektima i poslovima.

„Rukovodilac sektora za poslove u Kabinetu predsjednika Opštine, kao koordinator na projektu unapređenja vodosnabdijevanja Opštine je primio 9.000 eura, odnosno 750 eura mjesečno. Rukovodilac službe u Službi glavnog administratora kao koordinator za postupke eksproprijacije i imovinsko-pravne odnose između Opštine, Uprave za nekretnine i Ministarstva finansija je primio 6.000 eura, odnosno 500 eura mjesečno. Na sedmočasovno radno vrijeme obračunavan je prekovremeni i dopunski rad, a obračun ne korespondira sa evidencijama prisutnosti na poslu”, saopštili su iz Državne revizorske institucije.

Nalazi revizije ukazuju na ozbiljne nedostatke u organizaciji rada, zapošljavanju i obračunu naknada u Opštini Ulcinj. Zbog utvrđenih nepravilnosti, DRI je izdala ukupno 33 preporuke, od kojih se najveći dio odnosi na usklađivanje poslovanja lokalne uprave sa zakonskim propisima.