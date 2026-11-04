Poreska uprava je za period od 1. januara do 31. oktobra 2026. godine ostvarila naplatu bruto poreskih prihoda u iznosu od 1,52 milijarde eura, saopšteno je iz ove institucije.

Izvor: poreska uprava Crne Gore

Pohvcalili su se da je to za 139,4 miliona eura, odnosno 10 odsto više, u odnosu na isti period prethodne godine. Podsjećaju da je tada naplaćeno 1,38 milijardi eura. Plan naplate za ovu godinu premašen je za 62,1 milion eura, odnosno 4,3 odsto.

U strukturi naplate, po osnovu poreza na dodatu vrijednost (PDV) naplaćeno je 537,2 miliona eura, što je za 42,4 miliona eura, odnosno 8,6 odsto više u odnosu na isti period 2025. godine, dok je plan naplate premašen za 17,5 miliona eura, piše Pobjeda.

Naplata poreza na dobit pravnih lica iznosila je 237 miliona eura, što predstavlja rast od 9,8 miliona eura, odnosno 4,3 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Plan naplate po ovom osnovu ostvaren je i blago premašen. Po osnovu doprinosa naplaćeno je ukupno 373,5 miliona eura, što je za 34,6 miliona eura, odnosno 10,2 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine. Plan naplate po ovom osnovu premašen je za 3,4 miliona eura - precizirali su iz Poreske uprave.

Ističu da ostvareni rezultati potvrđuju nastavak stabilnog rasta naplate poreskih prihoda, čemu doprinose aktivnosti Poreske uprave usmjerene na unapređenje dobrovoljnog ispunjavanja poreskih obaveza, jačanje servisnog pristupa i unapređenje kvaliteta usluga poreskim obveznicima, kao i efikasniji inspekcijski nadzor zasnovan na analizi rizika.

,,Do kraja godine Poreska uprava nastaviće sa sprovođenjem aktivnosti usmjerenih na dalje unapređenje naplate javnih prihoda, modernizaciju poslovnih procesa i realizaciju planiranih reformi. Istovremeno, pozivaju se poreski obveznici da svoje zakonske obaveze izmiruju blagovremeno i u skladu sa važećim propisima", zaključuju u saopštenju, javlja Pobjeda.