Kako navode, u poređenju sa istim periodom prošle godine, kada je naplaćeno 1,24 milijarde eura, prihod je povećan za 121,1 milion eura, odnosno 9,7 odsto.

Izvor: poreska uprava Crne Gore

Poreska uprava saopštila je da je za prvih devet mjeseci ove godine naplatila ukupno 1,37 milijardi eura bruto poreskih prihoda.

Kako navode, u poređenju sa istim periodom prošle godine, kada je naplaćeno 1,24 milijarde eura, prihod je povećan za 121,1 milion eura, odnosno 9,7 odsto.

“Plan naplate za ovu godinu premašen je za 50,4 miliona eura ili četiri odsto”, saopštili su iz Poreske uprave.

Od početka januara do kraja septembra po osnovu poreza na dodatu vrijednost (PDV) naplaćeno je 469,6 miliona eura, što je 35,3 miliona eura ili 8,1 odsto više nego u istom periodu prethodne godine. Istovremeno, naplata je za 13,5 miliona eura premašila planirani iznos, prenosi CdM.

Po osnovu poreza na dobit pravnih lica prihodovano je 232 miliona eura. To je za 8,9 miliona eura, odnosno četiri odsto više nego godinu ranije, dok je ostvarena naplata 0,25 odsto ispod ovogodišnjeg plana.

Kada je riječ o doprinosima, naplaćeno je ukupno 333,1 milion eura, što predstavlja rast od 30,9 miliona eura ili 10,2 odsto u odnosu na isti period 2025. godine. Plan naplate po tom osnovu premašen je za 3,1 milion eura.

“Ostvareni rezultati potvrđuju nastavak stabilnog rasta naplate poreskih prihoda, čemu doprinose aktivnosti Poreske uprave usmjerene na unapređenje dobrovoljnog ispunjavanja poreskih obaveza, kvalitetniji servis poreskim obveznicima i efikasniji inspekcijski nadzor zasnovan na analizi rizika”, naveli su iz Poreske uprave.

Iz te institucije poručuju da će tokom posljednjeg kvartala godine nastaviti sa aktivnostima usmjerenim na povećanje naplate javnih prihoda, modernizaciju poslovnih procesa i realizaciju planiranih reformi.

“Istovremeno, pozivaju se poreski obveznici da svoje zakonske obaveze izmire blagovremeno i u skladu sa propisima”, zaključili su.