Nastavak suđenja planiran je i za 28. januar i 1. mart 2027. godine, a sudija Veljko Radovanović saopštio je da nijesu ispunjeni uslovi za održavanje glavnog pretresa.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Početak suđenja bivšoj načelnici područne jedinice Poreske uprave u Podgorici Stanislavi Martinović i još 22 okrivljena, koji se terete za više krivičnih djela, odložen je danas u Višem sudu u Podgorici za 26. novembar.

Nastavak suđenja planiran je i za 28. januar i 1. mart 2027. godine, a sudija Veljko Radovanović saopštio je da nijesu ispunjeni uslovi za održavanje glavnog pretresa, prenose Vijesti.

Kako je objašnjeno u sudnici, Bojan, Ivan i Dejan Petričević nijesu prisustvovali ročištu jer nijesu uredno obaviješteni, odnosno nijesu primili sudske pozive.

Na suđenje nije pristupio ni Dragan Kovačević, iako mu je poziv uredno uručen. Izostao je i Saša Jokić, čiji je branilac, advokat Danilo Mićović, kazao da se njegov klijent nalazi na službenom putovanju, tokom kojeg je na povratku imao kvar na automobilu.

Refad Kolić takođe nije došao na ročište. Njegova odbrana navela je da je bolestan i predložila razdvajanje postupka u odnosu na njega. Sudija Radonović najavio je da će se naknadno izjasniti o tom predlogu.

Izostala je i Sonja Ivanović, a njen branilac Nikola Vukčević kazao je da su razlog nedolaska porodične okolnosti.

Osim Martinović, među optuženima su vlasnici i ovlašćeni zastupnici privrednih društava „PS Gradnja“, „A-Cop“, „A-Cop MNE“, „Viner Co“, „Sedam-ing“, „Trend Trade“, „Matija Mon“, „Pavić Company“ i „MK Company“.

Prema navodima optužnice Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), Stanislava Martinović i Bojan Petričević terete se za stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 1 u vezi sa stavom 6 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Za isto krivično djelo, ali prema članu 401a stav 2 u vezi sa stavovima 1 i 6 Krivičnog zakonika, optuženi su i Dejan i Ivan Petričević, Dejan Lakić, Saša Jokić, Refad Kolić, Rajka Simonović, Nevenka Đurović, Branislav Magdelinić, Milijana Radonjić, Milo Jaredić, Slavojka Savić, Aleksandar Radulović, Mlađen Anđelić, Sonja Ivanović, Bojan Rašović, Dragan Kovačević, Miloš Vukotić, Nikola Pavićević i Aleksandar Milenkoski.

Optužnicom su obuhvaćena i pravna lica „PS Gradnja“ iz Podgorice, „A Kop“ iz Podgorice, „A Kop MNE“ iz Podgorice, „Sedam-ing“ iz Podgorice, „Viner Co“ iz Danilovgrada, „Trend Trade“ iz Podgorice, „Matija Mon“ iz Podgorice, sada „Keramicari.net“, „Pavić Company“ sa Cetinja i „MK Company“ iz Podgorice. Njima se na teret stavlja stvaranje kriminalne organizacije, u skladu sa članom 401a Krivičnog zakonika i članom 5 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela.

Drugom tačkom optužnice Bojan Petričević tereti se za produženo krivično djelo zloupotrebe ovlašćenja u privredi u saizvršilaštvu, u skladu sa članom 276 stav 2 u vezi sa stavom 1 tačka 2, kao i članovima 49 i 23 Krivičnog zakonika. Za dio radnji tereti se za isto krivično djelo putem pomaganja, dok mu se na teret stavlja i produženo krivično djelo pranja novca, prenose Vijesti.

Ivan Petričević optužen je za produženu zloupotrebu ovlašćenja u privredi u saizvršilaštvu, kao i za pomaganje u izvršenju tog krivičnog djela. Na teret mu se stavlja i produženo pranje novca. Dejan Petričević takođe se tereti za zloupotrebu ovlašćenja u privredi u saizvršilaštvu, pomaganje u izvršenju tog djela i pranje novca.

Stanislava Martinović, prema navodima optužnice, tereti se za produženo krivično djelo pranja novca putem pomaganja. Za pomaganje u pranju novca optužene su i Rajka Simonović, Nevenka Đurović, Slavojka Savić, Milijana Radonjić, Aleksandar Radulović i Branislav Magdelinić.

Refad Kolić i Dejan Lakić terete se za produženu zloupotrebu ovlašćenja u privredi putem pomaganja i produženo pranje novca putem pomaganja. Saša Jokić optužen je za zloupotrebu ovlašćenja u privredi u saizvršilaštvu, pomaganje u izvršenju tog djela i produženo pranje novca.

Mlađen Anđelić tereti se za produženu zloupotrebu ovlašćenja u privredi putem pomaganja i falsifikovanje službene isprave, dok se Bojanu Rašoviću na teret stavlja pomaganje u izvršenju produženog krivičnog djela zloupotrebe ovlašćenja u privredi. Milo Jaredić optužen je za pomaganje u pranju novca, a Sonja Ivanović za zloupotrebu ovlašćenja u privredi u saizvršilaštvu, pišu Vijesti.

Dragan Kovačević, Miloš Vukotić, Aleksandar Milenkoski i Nikola Pavićević optuženi su za zloupotrebu ovlašćenja u privredi i pranje novca u saizvršilaštvu. Marina Perović i Dragan Vujošević terete se za zloupotrebu službenog položaja.

Optužnicom su obuhvaćena i privredna društva. „A Kop“ se tereti za produženu zloupotrebu ovlašćenja u privredi, uključujući pomaganje u izvršenju tog krivičnog djela, kao i za produženo pranje novca.

„PS Gradnja“ i „A Kop MNE“ optuženi su za produženu zloupotrebu ovlašćenja u privredi i pomaganje u izvršenju tog djela, kao i za pranje novca. „Sedam-ing“ se tereti za pomaganje u zloupotrebi ovlašćenja u privredi i falsifikovanje službene isprave.

Prema optužnici, „Viner Co“ se tereti za produženu zloupotrebu ovlašćenja u privredi, pomaganje u izvršenju tog krivičnog djela i produženo pranje novca. Za zloupotrebu ovlašćenja u privredi i pranje novca optužena su i društva „Trend Trade“, „Matija Mon“, „Pavić Company“ i „MK Company“.

Navodi iz optužnice predstavljaju tvrdnje tužilaštva, a krivica okrivljenih utvrđuje se u sudskom postupku.