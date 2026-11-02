Odluka gradonačelnika da 300.000 eura iz budžetske rezerve preusmjeri Putevima, umjesto prvobitno planiranom Zelenilu, izazvala je oštre reakcije DPS-a i odgovor gradskih preduzeća.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Odluka gradonačelnika da 300 hiljada eura iz budžetske rezerve Glavnog grada preusmjeri Putevima, umjesto Zelenilu, izazvala je polemiku između opozicije i predstavnika gradskih preduzeća. Dok iz DPS-a tvrde da je novac potreban za isplatu zarada i ukazuju na navodne poreske dugove, iz Puteva takve optužbe odbacuju, a iz Zelenila poručuju da će sredstva biti preusmjeravana sukcesivno, bez ugrožavanja njihovog poslovanja, piše Portal RTV Podgorica.

Tri stotine hiljada eura iz budžetske rezerve, prvobitno namijenjenih Zelenilu, odlukom gradonačelnika preusmjereno je Putevima. Ovakvu odluku kritikovala je odbornica DPS-a Ana Krivokapić – tvrdi da je novac Putevima bio potreban za isplatu zarada zaposlenima, takođe da to preduzeće ne podnosi PDV prijave i ima neizmirene poreske obaveze. Međutim, iz Puteva su to demantovali.

„Neistine koje je odbornica DPS-a Ana Krivokapić plasirala u javnost nemaju dodirnih tačaka sa realnošću i predstavljaju jeftin politički pamflet. Vrhunac je političke drskosti da o lošem upravljanju i navodnim dugovima govori kadar partije koja je prepoznata po višedecenijskom sistematskom urušavanju i finansijskom iscrpljivanju gradskih preduzeća u Podgorici“, kazali su iz Putevi.

U Putevima tvrde da se sve obaveze izmiruju uredno i bez kašnjenja, te da posluju odgovorno i domaćinski. Navode i da su u statusu poreske pretplate, odnosno da po osnovu povraćaja PDV-a i akciza od države potražuju gotovo milion eura.

„Poreska inspekcija vrši kontrolu upravo na naš sopstveni zahtjev kako bi preduzeću bio vraćen taj novac, pa je očigledno da Krivokapić svjesno manipuliše i ne razlikuje pojam dugovanja od pojma potraživanja. Preusmjeravanje budžetskih sredstava Glavnog grada je potpuno zakonita i regularna procedura i predstavlja direktnu podršku preduzeću koje je stoprocentno realizovalo sve planirane građevinske radove i amortizovalo ogroman teret rasta cijena na tržištu. Od januara su cijene naših osnovnih sirovina, koje direktno utiču na proizvodnju asfalta i linijski prevoz, skočile za pedeset odsto, pa je cijena eurodizela porasla na 1.98 eura, lož ulja na 2.08 eura, a bitumena na 780 eura po toni“, naveli su iz Puteva.

Iz Zelenila pojašnjavaju da je novac prebačen diskrecionom odlukom gradonačelnika na koju ima pravo, kao i da ga Putevi neće dobiti odjednom. Takođe su zadovoljni poslovanjem.

„Cijeli novac od 300.000 eura neće biti usmjeren prema Putevima u jednoj tranši, već iz nekoliko tranši u nekoliko narednih mjeseci. Potvrda da naše društvo dobro posluje i da je likvidno, leži u informaciji da sve obaveze prema dostavljačima izmirujemo u redovnom roku, čak i prije onih zakonskih rokova naznačenih, a ujedno tako uredno izmirujemo i sve obaveze prema radnicima“, kazao je Bojan Jevrić iz GP Zelenilo.

Iz Puteva pozivaju opoziciju da prestane sa iznošenjem, kako navode, netačnih tvrdnji, koje se, poručuju, mogu demantovati uvidom u finansijsku dokumentaciju. Ističu da će preduzeće nastaviti da posluje stabilno i transparentno, u interesu građana Podgorice.