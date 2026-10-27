Prvi prioritet je obilaznica Bara, na potezu od Virpazara do Zaljeva, duga oko 23 kilometra.

Izvor: Screenshot/TV Vijesti

Crna Gora planira da do 2030. godine pokrene izgradnju svih dionica Jadransko-jonskog auto-puta na svojoj teritoriji, dok bi kompletan koridor od 127 km dužine, procijenjene vrijednosti oko 2,7 milijardi eura, prema procjenama Monteputa, mogao biti završen do 2035. godine, saopštio je u Bojama jutra, na TV Vijesti, direktor Monteputa Milan Ljiljanić. Naglašava da je u toku izrada projektne dokumentacije, a da su među prioritetima obilaznica Bara i dionica od Čeva do Krivošija.

„Ono što je nama cilj do 2030. jeste da pokrenemo gradnju svih dionica na Jadransko-jonskom koridoru. Realno je da do 2035. taj koridor bude završen“, kazao je Ljiljanić, prenose Vijesti.

Prvi prioritet je obilaznica Bara, na potezu od Virpazara do Zaljeva, duga oko 23 kilometra. Idejni projekat trebalo bi da bude završen do kraja godine, a na trasi je planiran i tunel Sutorman, dug oko šest kilometara. Zbog zahtjevnog terena, velikog broja mostova i tunela, kao i ekoloških i socijalnih uticaja, izgradnja će predstavljati značajan infrastrukturni izazov.

Monteput paralelno razvija projekat dionice od Čeva do Krivošija, koja bi unaprijedila saobraćajnu povezanost prema Grahovu i Boki Kotorskoj. Za finansiranje koridora razmatra se više modela, uključujući podršku Evropske banke za obnovu i razvoj, kreditne aranžmane i javno-privatna partnerstva. Konačna finansijska konstrukcija još nije utvrđena.

Kada je riječ o ostalim infrastrukturnim projektima, Ljiljanić je najavio da bi tokom 2027. godine mogla početi izgradnja najmanje pet dionica. Na dionici Mateševo–Andrijevica u toku je izrada glavnog projekta, a uskoro se očekuju i prva geološka istraživanja na terenu. Prema riječima Ljiljanića, projekat se za sada realizuje planiranom dinamikom, dok je ugovoreni rok za završetak 2031. godina, pišu Vijesti.

Za dionicu Smokovac–Tološi, dugu oko 10,5 kilometara, pristigle su 22 ponude kompanija iz više zemalja. Procijenjena vrijednost projekta iznosi oko 240 miliona eura, a rok za izgradnju je tri godine od početka realizacije ugovora. Ova dionica trebalo bi da omogući tranzitnom saobraćaju prema Cetinju i Budvi da zaobiđe gradsko jezgro Podgorice.

U toku su i pripreme za izgradnju obilaznice oko Budve, od Markovića do Lastve Grbaljske, duge oko devet kilometara. Aktivnosti obuhvataju definisanje trase, izradu glavnog projekta i organizaciju gradilišta, dok je predviđeni rok za završetak četiri godine. Ljiljanić je kazao da je trasa projektovana tako da se izbjegne rušenje postojećih stambenih objekata, te da je eksproprijacija u završnoj fazi.

Iako se očekuje napredak na više projekata, nove saobraćajnice neće biti završene do naredne ljetnje turističke sezone. Vozači će zato i dalje morati da računaju na gužve, posebno u zoni Budve, Bara i tunela Sozina. Ljiljanić je poručio da su za trajno unapređenje saobraćaja potrebna dugoročna infrastrukturna rješenja, uz bolju organizaciju saobraćaja dok radovi ne budu završeni.

Posebno je izdvojio obilaznicu Bara, koja bi trebalo da rastereti saobraćaj prema luci i smanji gužve u gradu, kao i buduću obilaznicu Herceg Novog.