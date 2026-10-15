Od početka godine Zavod je objavio 17,91 hiljadu oglasa za slobodna radna mjesta.

Izvor: MONDO

U Crnoj Gori je krajem septembra registrovano 23,62 hiljade nezaposlenih, što je za 0,9 odsto više u odnosu na avgust, pokazuju podaci Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZ).

Prema evidenciji ZZZ-a, stopa nezaposlenosti u avgustu iznosila je 7,47 odsto, dok je u istom periodu prošle godine bila na nivou od 8,93 odsto, prenosi Dan.

Od početka godine Zavod je objavio 17,91 hiljadu oglasa za slobodna radna mjesta.

Podaci o broju novozaposlenih nijesu dostupni zbog tehničkih poteškoća nastalih tokom implementacije novog informacionog sistema Poreske uprave.