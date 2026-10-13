Joković je u “Bojama jutra” na TV Vijesti kazao da, kao poslodavac koji zapošljava 40 osoba, u ovom trenutku taj model ne bi podržao, jer nije siguran u opstanak kompanije, i pojasnio da mu po novom modelu treba dodatnih 200.000 eura da bi isplatio zaposlene.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković izjavio je da kao ministar podržava “Euro model” koji je najavio premijer Milojko Spajić, a kojim je, između ostalog, predviđeno povećanje minimalnih zarada.

Takođe, dodaje, da je kao poslodavac vrlo zabrinut za kompanije.

Joković je u “Bojama jutra” na TV Vijesti kazao da, kao poslodavac koji zapošljava 40 osoba, u ovom trenutku taj model ne bi podržao, jer nije siguran u opstanak kompanije, i pojasnio da mu po novom modelu treba dodatnih 200.000 eura da bi isplatio zaposlene.

“Kad bih govorio kao poslodavac, ja bih izrazio protest protiv ovoga. I ja ću ga izraziti. Kao političar, naravno da sam za to da primite veću platu”, izjavio je Joković.

Na pitanje šta ako se pokaže da model nije održiv, rekao je: “Da vidimo na šta će to da izađe.”

Joković je kazao da je, na elektronskoj sjednici Vlade, glasao za “Euro model” dok je bio u vožnji.

“Ja sam glasao, bilo je tu puno zakona, bio sam u vožnji, glasao sam za taj predlog”, kazao je i ocijenio da je neminovno povećanje cijena.

“Građani treba da prime veće plate, ali bi to trebalo da bude proizvod rasta ili prihoda poslodavaca”, rekao je ministar, a na pitanje zašto je onda dao podršku dodao:

“Kad su analize, glasao sam negdje po inerciji, dao sam podršku da građani primaju, ali mislim da će se možda, povećanjem plate, povećati i prometi i prihodi kompanija, i da će moći to da isplate.”

Kaže da bi promijenio mišljenje o podršci predloženom modelu, kada govori kao poslodavac.

Na pitanje znači li to da je brzopleto dao podršku, Joković je rekao da postoje države u regionu i Evropi gdje se “na vladi ne komentariše ništa”. “To komisije odrade, prođe, i donose se odluke… Vjerujem u kolege i stručna lica koja donose uredbe, zakone i pravilnike, nemam šta da ulazim u njihove nadležnosti”.

Siguran je, kaže, kako će to biti dobro za građane, “pa makar primili jednu platu”. “Ako imate sad 800, 850 eura platu, ako primite jednu platu, pa se vratite, vi ste u plusu, primili ste 600 eura više, niste u gubitku.”

Joković je rekao i da, ako poskupe neke cijene, “ne morate baš sve kupovati u Crnoj Gori.”

Rekao je da bi bio “presrećan” ako se “Euro model” pokaže održivim, a “kako ćemo mi kao poslodavci moći to da iznesemo, to ćemo vidjeti.”

“Ne bi bilo dobro da se mnoge firme, posebno na sjeveru, srednje, veće i male, ugase”, poručio je Joković.