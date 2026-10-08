Adžić tvrdi da su cijene nekretnina u Crnoj Gori tokom posljednjih šest godina porasle za oko 125 odsto.

Izvor: MEDIJSKI TIM URA

Naprasne najave povećanja zarada već su, prema tvrdnjama potpredsjednika Građanskog pokreta URA Filipa Adžića, uticale na rast cijena nekretnina, u pojedinim slučajevima i do 100 eura po kvadratnom metru. On smatra da je zbog toga neophodno da država ponudi dugoročno i strateško rješenje kako bi građanima koji ne mogu da priušte tržišne cijene omogućila lakši put do vlastitog doma.

Adžić tvrdi da su cijene nekretnina u Crnoj Gori tokom posljednjih šest godina porasle za oko 125 odsto.

Kako je kazao, GP URA već tri godine zagovara model „Stan za sve“, koji predviđa izgradnju stanova po cijeni izgradnje na državnom i opštinskom zemljištu. Prioritet bi, prema tom modelu, imali podstanari, mladi bračni parovi, samohrani roditelji i osobe sa invaliditetom, i to u opštinama gdje već postoji potrebna infrastruktura.

Adžić je kritikovao i Vladin projekat Velje brdo, navodeći da su najave o useljenju prvih stanara tokom 2026. godine bile neodgovorne, dok su, kako tvrdi, milioni eura već potrošeni na projektnu dokumentaciju, pripremu projekta i izgradnju prateće infrastrukture.

"Najave većih plata već podstiču očekivanja daljeg rasta cijena nekretnina. Neki investitori već sada dižu cijene, a pojavile su se i najave značajnog rasta cijena u januaru. Zato se kao održivo rješenje nameće naša ideja ‘Stan za sve’, koja građanima nudi siguran dom, a državi i opštinama predstavlja najmanji mogući teret", kazao je potpredsjednik GP URA.

On je poručio da se životni standard ne može mjeriti samo visinom zarade, posebno ukoliko istovremeno rastu troškovi hrane, goriva, ljekova i stanovanja.

"Životni standard građana ne treba posmatrati samo kroz visinu zarade, jer ako istovremeno rastu cijene hrane, goriva, ljekova i stanovanja, veća primanja ne znače automatski i bolji život. Zato stanovanje mora biti dio politike standarda i strateško opredjeljenje Vlade na održiv i odgovoran način", zaključio je Adžić.