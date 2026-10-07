Nacrtom rebalansa budžeta Opštine Mojkovac za ovu godinu predviđeno je povećanje ukupnih primitaka i izdataka sa 11,5 na 13 miliona eura.

Izvor: MONDO

Za kapitalne projekte planirano je oko 7,18 miliona, iako je do kraja septembra za tu namjenu potrošeno svega 1,12 miliona eura, odnosno manje od petine prvobitno planiranog iznosa.

Prema podacima iz nacrta, do 30. septembra ukupni primici iznosili su oko 8,79 miliona eura. Od tog iznosa, oko 3,83 miliona čine sredstva prenesena iz prethodne godine. Ukupni izdaci u istom periodu iznosili su oko 4,78 miliona, što je približno 41,6 odsto prvobitnog godišnjeg plana, pišu Vijesti.

Prihodi iz Egalizacionog fonda povećavaju se sa 1,5 na 2,3 miliona, dok se dotacije opštinama uvećavaju sa 1,3 na 1,4 miliona eura.

Očekivani primici od prodaje nepokretnosti rebalansom su smanjeni sa 600.000 na 400.000 eura. Po tom osnovu do kraja septembra ostvareno je oko 71.945 eura. Prihodi od poreza planirani su na 2,4 miliona eura, odnosno 20.000 više nego u prvobitnom budžetu.

Nacrtom je zadržano planirano kreditno zaduženje od milion eura, kao i milion eura prihoda od EU donacija.

Najznačajnija stavka među infrastrukturnim projektima je unapređenje sistema za upravljanje otpadnim vodama, za koje je novim planom predviđeno 2,4 miliona eura, oko 359.000 više nego što je budžetom planirano. Za izgradnju, odnosno rekonstrukciju gradskog trga ostaje planiran milion eura, a za gradske ulice 130.000. Za sanaciju i održavanje lokalnih puteva zadržan je iznos od 430.000 eura, od čega je do kraja septembra potrošeno oko 48.592 eura.

Značajno se povećavaju izdvajanja za nekoliko vodovoda. Za Lepenac je, umjesto 50.000, predviđeno 130.000 eura, za Podbišće iznos raste sa 30.000 na 70.000, a za Stevanovac sa 70.000 na 236.000 eura. Za vodovod u Rudnici ostaje planirano 125.500 eura, od čega je već potrošeno oko 125.405. Za izgradnju replike srednjovjekovnog Brskova planirani iznos povećava se sa 306.000 na 500.000 eura.

Nacrtom budžeta izdvajanje za teniski teren povećava se sa 25.000 na 95.000 eura. Rebalansom je predviđen i rast troškova rada lokalne uprave. Za ugovore o djelu biće potrošeno skoro 270.000, umjesto prvobitno planiranih 206.000 eura. Do kraja septembra za te namjene potrošeno je oko 187.417 eura, prenose Vijesti.

Veća izdvajanja predviđena su i za dio obrazovnih i socijalnih programa. Za stipendije i pomoć studentima plan raste sa 42.100 na 62.000 eura, a za podršku učenicima osnovnih škola na seoskom području sa 24.000 na 30.000. Podrška liječenju neplodnosti povećava se sa 5.000 na 10.000 eura, dok su izdaci za jednokratne novčane pomoći povećani za skoro 3.000 eura.