Evropska komisija (EK) i Svjetska banka (SB) zasada ne mogu da ocijene najavljeni program “Euro model” i njegove moguće efekte na javne finansije.

Izvor: MEDIA BIRO

Iz EK navode da će to moći da učine kada im Vlada zvanično dostavi predlog sa projekcijama fiskalnog i ekonomskog uticaja, dok SB analizira moguće efekte predloženih reformi i zbog procesa koji je još u toku ne može javno da komentariše paket mjera.

“Vijesti” su od ova dva međunarodna partnera tražile odgovor o tome da li su upoznati sa “Euro modelom” i da li ih je Vlada konsultovala, kako ocjenjuju njegovu fiskalnu i ekonomsku održivost, posebno povećanje minimalnih zarada i najavljeno ukidanje preostalih doprinosa za PIO, pišu Vijesti.

Suština “Euro modela” čiji je predlagač premijer Milojko Spajić podrazumijeva rast minimalne zarade od Nove godine za zaposlene na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem na 1.000 eura, za zaposlene na radnim mjestima sa srednjim obrazovanjem na 1.250 eura, dok će minimalna zarada za radna mjesta sa visokim obrazovanjem iznositi 1.400 eura. Plan je i da se opštinama uskrati dio novca od poreza na dohodak fizičkih lica, poreza na nepokretnosti i motorna vozila i naknada od igara na sreću.Ministarstvo finansija nije učestvovalo u izradi ove reforme.

“EK je upoznata sa navedenim predlogom. Razumijemo da je on još u fazi razmatranja i da Vlada održava konsultacije sa zainteresovanim stranama u Crnoj Gori. Kada bude zvanično obaviještena o ovom predlogu, uključujući zvanične projekcije fiskalnog i ekonomskog uticaja iz Crne Gore, EK će biti u mogućnosti da ocijeni predložene reforme”, kazali su “Vijestima” iz Delegacije EU u Crnoj Gori, prenose Vijesti.

Iz Grupacije SB navode da je u toku kontinuirani dijalog sa Vladom i drugim relevantnim akterima o programu reformi, uključujući predložene izmjene i njihov uticaj na srednjoročni makrofiskalni okvir zemlje.

“Kako su zakonski predlozi i dalje u proceduri razmatranja, analiziramo moguće efekte programa i sa nadležnim institucijama razgovaramo o širem okviru politika potrebnih za ostvarivanje reformskih ciljeva uz očuvanje fiskalne održivosti. Budući da je ovaj proces još u toku, u ovom trenutku nijesmo u mogućnosti da javno komentarišemo predloženi paket mjera”, kazali su iz Grupacije SB.