Sportski objekti zatražili su od Sekretarijata za finansije da im u okviru budžeta za narednu godinu opredijele 1.726.000 eura. Sredstva su im, kako je za "Dan" saopštio Miljan Ivanović, direktor preduzeća, namijenjena za investiciono održavanje.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ivanović navodi da i da su dva projekta kandidovali ka državnom budžetu.

,,Preko Sekretarijata za finansije, kandidovali smo prema državnom budžetu dva projekta, imaju u vidu njihov značaj i potrebu za realizacijom. U pitanju su projekti koje smo aktuelizovali u prethodnoj i ovoj godini a odnose se na rekonstrukciju termotehničkih instalacija - grijanja i klimatizacije velike dvorane i ulaznog hola M:tel dvorane "Morača". Vrijednost radova, prema glavnom projektu je dva miliona eura. Takođe, kandidovali smo i izradu hidroizolacije na krovu zapadne tribine čija je vrijednost 950.000", kazao je Ivanović, piše Dan.

Ivanović navodi da će konačan obim realizacije zavisiti od odluka i mogućnosti obezbjeđivanja sredstava iz državnog budžeta, budžeta Glavnog grada i drugih potencijalnih izvora finansiranja.

Direktor preduzeća navodi da se poseban dio zahtjeva koji su uputili ka Sekretarijatu za finansije odnosi na nabavku opreme za objekte kojim upravljaju. Za opremu im je, kako kaže, potrebno 962.000 eura.

,,Dio potrebne opreme finansiraće se iz budžetskih, a dio iz sopstvenih sredstava, zbog čega u ovom trenutku, do usvajanja budžeta, nije moguće precizirati konačan iznos koji će biti obezbijeđen iz budžetskih sredstava. Cilj je da se oprema postepeno obnavlja i modernizuje, u skladu sa stvarnim potrebama objekata i korisnika", kaže Ivanović, piše Dan.