Iz UPCG su ranije saopštili da je najava povećanja minimalnih plata izazvala veliku pažnju i zabrinutost privrede, upozoravajući da poslodavci nijesu bili konsultovani prilikom pripreme novih mjera.

Izvor: MEDIA BIRO

U Naučno-tehnološkom parku u Podgorici, u toku je sastanak predsjednika Vlade Crne Gore Milojka Spajića sa predstavnicima Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG) na kojem razgovaraju o najavljenom "Euro modelu", kojim Vlada planira novo povećanje minimalnih zarada od januara 2027. godine.

Sastanak se održava u okviru proširene sjednice Upravnog odbora Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG), a poslodavci očekuju dodatna objašnjenja predloženih mjera i njihovog uticaja na poslovanje i privredu u cjelini.

Iz UPCG su ranije saopštili da je najava povećanja minimalnih plata izazvala veliku pažnju i zabrinutost privrede, upozoravajući da poslodavci nijesu bili konsultovani prilikom pripreme novih mjera, pišu Vijesti.

Prema modelu koji je Spajić predstavio 17. septembra, minimalna neto zarada za radna mjesta za koja je potrebno osnovno ili niže obrazovanje bila bi 1.000 eura, za srednje 1.250, a za visoko 1.400 eura. Premijer je naveo da bi povećanjem bilo obuhvaćeno više od 250.000 zaposlenih, dok je Vlada usvojila set zakonskih rješenja za primjenu modela od početka naredne godine.

UPCG je, međutim, poručila da neće potpisati novi Opšti kolektivni ugovor (OKU) dok se ne razjasne predložene izmjene i njihov uticaj na sistem zarada.

Zbog toga predstavnici poslodavaca nijesu u ponedjeljak učestvovali na sastanku sa Vladom i sindikatima oko OKU, čije je usaglašavanje već duže vrijeme u zastoju, prenose Vijesti.

Vlada je u međuvremenu prihvatila sindikalni predlog da obračunska vrijednost koeficijenta bude povećana sa 90 na 100 eura, ali je za primjenu novog OKU potrebna i saglasnost poslodavaca.