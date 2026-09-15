Radović je pomenuo i da je o toj ideji razgovarao sa većinskim vlasnikom kompanije “Voli” Draganom Bokanom, koji je kako kaže, podržao.

Izvor: MEDIA BIRO

Vlasnik i predsjednik Odbora direktora kompanije “Zetagradnja” Blagota Radović poručio je Vladi da je sa još nekoliko preduzetnika, zainteresovan da preuzme modernizaciju Aerodroma Crne Gore (ACG) – te da bi njihova ponuda parirala onoj koju je na tenderu dala južnokorejska kompanija “Incheon International Airport Corporation”.

To je saopštio tokom četvrte Međunarodne konferencije „Finansijska tržišta Crne Gore“, na panelu „Rođeni u maloj zemlji, uspješni na velikom tržištu.

Radović je pomenuo i da je o toj ideji razgovarao sa većinskim vlasnikom kompanije “Voli” Draganom Bokanom, koji je kako kaže, podržao.

“Imam jednu poruku za Vladu. Ima nas sedam ili osam koji imamo ozbiljan kapital. Sve što su ponudili Južnokorejanci mi prihvatamo unaprijed. Sve što su tražili od Južnokorejanaca mi prihvatamo i nećemo da iznosimo pare iz države, nego da ulažemo u ovu državu. Ovo je naša država i ne mjeri se patriotizam, ko će glasnije da pjeva i da se udara u grudi. Patriotizam se

mjeri ko će da plati porez”, naglasio je Radović.

"Tender za koncesiju ACG raspisan je još 2019. godine, a u finišu trke bili su Južnokorejci i i luksemburško-američka kompanija “Corporación América Airports” (CAAP). Vlada je zatim predložila Skupštini da koncesiju da prvorangiranom “Incheonu” na 30 godina", saopšteno je iz agencije Media Biro.

Vlada Crne Gore je nakon toga sredinom jula ove godine saopštila da su od Južnokorejaca primili zvanično pismo, u kojem se navodi da se ta grupacija povlači iz daljeg učešća u postupku za dodjelu koncesije za Aerodrome Crne Gore.