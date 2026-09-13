Radovi su planirani na podgoričkom i tivatskom aerodromu, dok bi se potencijali vojnog aerodroma mogli iskoristiti za rasterećenje postojećih kapaciteta.

Izvor: x/ putevidooPodgorica/printscreen

Aerodromi Crne Gore za sada ostaju u državnom vlasništvu, dok Vlada priprema podgorički i tivatski aerodrom za narednu ljetnju sezonu i očekivani rast broja putnika. Radnu grupu koja će koordinirati aktivnosti predvodi premijer Milojko Spajić, a ministar saobraćaja Radoš Zečević za TV Podgorica objašnjava šta će konkretno biti urađeno.

"Da se smanje gužve na stajalištima, da ima još više terminala za otkup karata, ulazak u peron i avion. Nema tu zahvata višegodišnjih poslova i teških građevinskih radova. Znači, aerodrom funkcioniše, a posao se radi. Sve u cilju da aerodromi ne budu usko grlo turističke sezone i bilo koje sezone“, kazao je Zečević.

Radovi su planirani na podgoričkom i tivatskom aerodromu, dok bi se potencijali vojnog aerodroma mogli iskoristiti za rasterećenje postojećih kapaciteta. Kao jedno od mogućih rješenja pominje se i nikšićki aerodrom, koji bi mogao služiti kao parking za biznis avione iz Tivta. Zečević kaže da za planirane zahvate neće biti potreban novac iz državnog budžeta, već će ulaganja biti finansirana iz sredstava kompanije.

,,Svi ti poslovi nisu finansijski veliki i zahtjevni poduhvati i to će se finansirati iz sredstava kompanije. Što se tiče objekata, to je dogradnja na postojećim objektima. Naravno, ne radi se nova pista, ni terminali i jedan parking prostor na pisti za parkiranje aviona. Da se može još jedan avion smjestiti – to da. Jedan napojni kabal za aerodrom Podgorica, koji će biti rezervisan za, ne daj Bože, snabdijevanje. Pokrivanje nadstrešnice u Tivtu i svi poslovi koji su mogući u ovom vremenskom roku“, naveo je Zečević.

Kada je riječ o avio-povezanosti, dodaje, da će postojeće linije biti zadržane, dok se razmatra mogućnost uvođenja novih.

,,Postojeća avio povezanost ostaje kao i do sada. Tu je Wizz Air kao niskobudžetna kompanija i ima potencijala da sa njihova dva aviona koja sada opslužuju, još jedan se uvede. Vidjećemo, možda će se neke linije ugasiti koje on koristi, ali će dobiti druge“, kazao je on.

Država će, navodi Zečević, nastaviti da subvencioniše i linije koje trenutno nisu finansijski isplative, ali su važne za povezanost Crne Gore sa evropskim destinacijama, prenosi "RTV Podgorica".

,,Na tender za te letove javio se samo To Montenegro, kao domaća kompanija. Znači, radi se o destinacijama: Pariz, Frankfurt, Brisel, Bari, Zagreb. To su letovi gdje će To Montenegro letjeti. Računamo za sada da nisu profitabilni u komercijalnom smislu, ali s obzirom na te destinacije, vrlo je korisno da žive, pa će možda za godinu dana zaživjeti. To neće biti turističke linije, već linije za čitavu sezonu“, naglasio je on.

Pored Wizz Aira, Zečević navodi da se pregovara i sa još jednom niskobudžetnom avio-kompanijom. U Vladi očekuju da bi dolazak novog prevoznika i uvođenje dodatnih linija dodatno unaprijedili avio-povezanost i ojačali poziciju Crne Gore na turističkoj mapi.